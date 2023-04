Vlaanderen wil pickups fiscaal bestraffen

Door: BV

De Vlaamse overheid wil een einde maken aan de gunstbehandeling die pickups krijgen op fiscaal vlak. Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) wil dat pickups in particuliere handen belast worden als een conventionele auto.

Verkettering van pickups

De verkettering van de pickup zat er al een tijdje aan te komen. Na enkele incidenten die in de media werden uitvergroot, werden heel wat vragen gesteld bij de veiligheid van dergelijke voertuigen. Onder meer volgens mobiliteitsprofessor Dirk Lauwers (universiteit Antwerpen, Gent), zijn pickups vaak betrokken bij dodelijke ongelukken. Of die conclusie ook blijkt uit officiële cijfers, is minder duidelijk want die maken geen gewag van voertuigkwalificatie of gewicht. Dat gewicht is volgens Lauwers een factor in de onveiligheid van de voertuigen in kwestie. De man pleit er dan ook voor om die factor mee te nemen in de belasting van de voertuigen. Of hij daarbij alleen pickups viseert, of ook andere voertuigen met een hoog gewicht onveilig acht (zoals elektrische wagens), is niet duidelijk.

Terreinwagens werden fiscaal onbetaalbaar

De Belgische en Vlaamse overheid entte de jongste tijd haar autofiscaliteit in grote mate op de CO2-uitstoot van voertuigen. Daarnaast werd het plafond (het maximumtarief) voor de belasting op inverkeerstelling, feitelijk afgeschaft. Auto’s met een hoge CO2-uitstoot kregen daardoor vaak absurd hoge inschrijvingstaksen. Die kunnen meer dan 10.000 euro bedragen, met een jaarlijkse verkeersbelasting die eveneens enkele duizenden euro’s beloopt. Terreinwagens met een robuuste bouw en de nodige terrein- of sleepcapaciteiten, horen daar bijna onvermijdelijk bij.

Eén en ander leidde tot een grotere populariteit van pick-ups in ons land. Die worden door de afzonderlijke laadbak fiscaal immers aanzien als bedrijfsvoertuigen en worden in verhouding erg weinig belast. Zo bedraagt de jaarlijkse wegenbelasting een kleine 150 euro. De inschrijvingstaks wordt op gelijkaardige wijze gedecimeerd.

Alleen nog bedrijven kunnen voordelig pickups gebruiken

Daarbij komt nog, ongetwijfeld, dat grote pick-ups bij een deel van de bevolking de ogen uitsteken. Maar Matthias Diependaele (N-VA) heeft en oplossing klaar. Hij wil de fiscale gunstmaatregelen voor pickups afschaffen voor zover die bij een particuliere persoon worden ingeschreven. Alleen nieuwe pickups die ingeschreven worden in naam van een onderneming zouden volgens het nieuwe voorstel nog kunnen genieten van een gunstige fiscale behandeling. Diependaele belooft dat wie reeds een pickup heeft, gebruik zal kunnen blijven maken van de huidige regeling. Maar het ding doorverkopen lijkt een moeilijke zaak te zullen worden… Ook voor professionelen overigens. Tweedehandsvoertuigen worden immers hoofdzakelijk in een particulier stelsel aangekocht. Bedrijven zullen zich wellicht moeten verzoenen met een lagere herverkoopwaarde.

In Vlaanderen rijden zo'n 30.000 pickups rond. Ongeveer de helft is ingeschreven zonder gekoppelde ondernemings- of BTW-nummer.

Onderhandelingen met Brussel en Wallonië

In elk geval moet de minister eerst nog gaan praten met de andere gewesten. De fiscale aanpak moet immers gecoördineerd worden, wat ervoor zorgt dat geen van de wijzigingen al in steen gebeiteld is.