Oldtimers protesteren in Brussel op 31 oktober

Door: BV

Belangengroepering ‘Red De Oldtimer’ organiseert op 31 oktober een samenkomst bij het Atomium in Brussel. De actiegroep die ijvert voor een algemene vrijstelling van oldtimers voor lage-emissiezones, wil op die manier weer aandacht vragen voor de problematiek.

LEZ-regeling voor oldtimers blijft uit

Een “uniforme regeling voor oldtimers” werd in 2019 opgenomen in het Vlaamse regeerakkoord, maar de uitvoering laat op zich wachten. In Brussel zijn oldtimers met een O-nummerplaat die 30 jaar of ouder zijn, vrijgesteld. Daarvoor hoeft dus geen dure dagpas gekocht te worden. “Dat vragen wij ook voor de LEZ op Vlaams grondgebied”, zegt Jens Anno van Red De Oldtimer. “Dat systeem zou uniform zijn en in overeenstemming zijn met het feit dat oldtimers door hun beperkte gebruik nauwelijks of geen invloed hebben op de luchtkwaliteit”. De overheid lijkt echter te talmen. “Ondertussen worden mensen in een hobby gehinderd en - evenmin onbelangrijk - gaan er in de sector onnodig jobs verloren”.

Aandacht vragen voor oldtimerproblematiek

Red De Oldtimer organiseerde al eerder bijeenkomsten uit protest. Een happening in Sint-Niklaas werd prompt het grootste oldtimerevenement ooit in ons land en een afscheidsrit door Gent, net voor invoeren van de lage-emissiezone aldaar, werd door de politie opgebroken omdat er teveel deelnemers waren. Ze vestigden wel succesvol de aandacht op de problematiek.

Een nieuwe actie in Brussel moet de kat nogmaals de bel aanbinden. Red De Oldtimer roept alle oldtimerliefhebbers op om op 31 oktober voor 16u te verzamelen aan het Atomium. Praktische informatie over de actie wordt verstrekt op de facebookpagina van de belangengroep.

Update: omwille van aangescherpte coronamaatregelen laat Red De Oldtimer weten dat het evenement is uitgesteld tot een nader te bepalen latere datum.