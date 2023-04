Hier houdt Europa zich mee bezig: verlicht Rolls-Royce-beeldje nu illegaal

Door: BV

Van Rolls-Royce is geweten dat je je auto precies zo kan laten maken als je zelf wil. Heb je graag een dashboard in het hout van de appelboom uit je tuin? Geen probleem, er komt wel iemand uit Goodwood om die even om te leggen. De stijl heb je met andere woorden zelf in de hand, maar in Europa worden de meeste auto’s van het luxemerk best discreet uitgedost. Hoewel: er zijn blijkbaar nog heel wat mensen die het beeldje bovenop de neus door het merk laten pimpen. Je kan namelijk kiezen of je dat zilver- of goudkleurig wil, dan wel doorschijnend en verlicht… tot nu.

Verlicht motorkapornament verboden

Nogal wat klanten tellen in Europa nog eens een slordige 4.000 euro neer om dat logo in een verlichte versie te krijgen. Maar dat is verleden tijd. Die beeltenis ‘Spirit of Ecstasy’ is voortaan alleen nog in blinkend metaal te krijgen, niet langer in verlicht kristal. Een Europese veiligheidsregel die in 2019 in voege ging stipuleert immers expliciet dat een ‘verlicht motorkapornament’ verboden is. De maatregel geldt schijnbaar ook nog eens met terugwerkende kracht, want het Britse merk bevestigde aan The Daily Mail, dat het de functie bij bestaande klanten uitschakelde. Rolls-Royce zal de kostprijs van de optie bij getroffen klanten terugbetalen.

Onveilig

Rolls-Royce is de enige autofabrikant die een ‘verlicht motorkapornament’ in het leveraanbod had. Je kan je daarom afvragen of de regel specifiek voor het merk en een handvol eigenaren is geschreven. Op welke manier het subtiel verlichte beeldje de veiligheid negatief beïnvloedde is evenmin duidelijk. De 'Spirit of Ecstacy' is zo ontworpen dat ze bij een aanrijding bliksemsnel onder de grille verdwijnt. Dat geldt ook voor het exemplaar in kristal. Het beeldje mag trouwens blijven staan, zolang het maar niet verlicht is.