Tesla Model S plots spectaculair goedkoper

Door: BV

Tesla heeft de Model S in één klap een pak goedkoper gemaakt. Er gaat tot bijna 10.000 euro af.

Tesla stelt prijs bij

Een long-range Tesla Model S, met een opgegeven rijbereik van 610km, is vanaf heden te koop voor 79.990 euro. Dat is zo’n 7.000 euro minder dan voorheen, of een prijsaanpassing van bijna 10%. Ook de andere versies van de Model S werden minder duur. De Model S ‘Performance’ staat nu in de catalogus voor 96.990 euro. De Tesla Model S Plaid, die wel eens de snelste vierdeurs productiewagen ter wereld zou kunnen zijn, blijft in de catalogus staan vanaf 139.990 euro. Die auto waarvoor Tesla een acceleratietijd van 2 tellen (!!) naar 100km/u belooft, werd pas in september aan de catalogus toegevoegd.

Het is niet de eerste keer dat Tesla de Model S gevoelig in prijs verlaagt. Dat deed het ook al in maart van 2019. Toen ging er in één klap nog veel meer af. Tot wel 50.000 euro.

Goed nieuws voor wie een Tesla wil, slecht nieuws voor wie een Tesla heeft

De prijsaanpassing is vanzelfsprekend goed nieuws voor wie een Tesla overweegt. Wie al een auto van het merk heeft, zou wel eens minder reden tot jubelen kunnen hebben. De prijsverlagingen zorgen vanzelfsprekend voor druk op de inruil- en occasiewaarde van een Tesla. Niet zelden is het zo dat wanneer de nieuwprijs van een model daalt, ook de verkoopprijs in occasie afneemt. Dat risico is niet specifiek voor Tesla.

Inherent risico bij early-adopters

Early-adopters van een nieuwe technologie worden daar steeds aan blootgesteld. Zij lopen een groter risico op waardevermindering, niet alleen omdat de technologie betaalbaarder wordt, maar ook omdat ze beter wordt. Zo is een Model S voor dezelfde prijs niet alleen krachtiger en beter uitgerust dan slechts enkele jaren geleden - hij rijdt inmiddels ook verder. De topversie claimt nu al autonomie van meer dan 800km.