Audi zet stekkeroffensief voort met Q8 TFSI e

Door: BV

Plug-in hybride auto's blijven hun weg vinden in verschillende segmenten van de automarkt. Ondanks hun nog hoge prijs proberen ze te verleiden door in de eerste plaats gerust te stellen - als de accu leeg is, neemt de warmtemotor het over - en de fiscale voordelen waar ze recht op hebben uit te spelen. In het segment van de grote premium-SUV's is het de beurt aan de Audi Q8 TFSI e.

Audi Q8 TFSI e: van 381 tot 462 pk

Met deze Q8 TFSI e biedt Audi nu in slechts één jaar tijd een reeks plug-in hybrides van zeven auto's aan. Deze hybride SUV zet een 3.0l V6 TFSI-motor van 340 pk - die voldoet aan de Euro6 AP-normen - en een 100 kW synchrone elektromotor (136 pk) in. De elektrische centrale is geïntegreerd in de achttraps automatische versnellingsbak. Hij wordt geleverd in twee krachtige versies. De Q8 55 TFSI e ontwikkelt een gecombineerd vermogen van 381 pk en 600 Nm koppel, terwijl de Q8 60 TFSI e een totaal vermogen genereert van 462 pk en 700 Nm. Onder normale omstandigheden verdeelt quattro-vierwielaandrijving, uiteraard standaard, 40% van het koppel naar de vooras en 60% naar de achteras. Indien nodig kan de vooras tot 85% van het koppel aan en in andere omstandigheden kan de achteras 70% van het koppel aan.

Zo snel als een GTI, maar met een mussendorst ...

Met zulke cavalerie biedt dit zwaargewicht, dat snel meer dan twee ton overschrijdt (het exacte gewicht is nog niet gecommuniceerd), sportieve prestaties. In beide gevallen wordt de 0 naar 100 km / u afgehaspeld in 5,4 seconden en wordt de topsnelheid elektronisch begrensd op 240 km/u. In puur elektrische modus is de laatste beperkt tot 135 km/u. Een lithium-ionbatterij van 17,8 kWh bestaande uit 104 cellen (0,5 kWh meer dan de Audi Q7 TFSI e 2019 en 40 kg lichter) drijft de elektromotor aan. De elektrische autonomie in de WLTP-cyclus is 47 km voor het minst krachtige model en 45 km voor de krachtigste en respectievelijk 59 en 56 km volgens de NEDC-cyclus. En aangezien hybride voertuigen niet snel worden opgeladen, duurt het 2,5 uur om de batterij op te laden met een maximale laadcapaciteit van 7,4 kW. Het gecombineerde brandstofverbruik ligt in beide gevallen rond de 2,8l/100km. Voor de eerste honderd kilometer tenminste. Moet je die afstand afleggen zonder de batterij leeg te tappen, dan wordt het plots heel wat meer.

Standaard start de Q8 TFSI e in elektrische modus, maar hij biedt drie andere modi; “Auto” kiest de meest efficiënte manier om je voort te plaatsen, rekening houdend met de parameters van het MMI. “Hold” zorgt ervoor dat het laadniveau van de batterij op peil blijft en “Charge”, zorgt ervoor dat de batterij tijdens de reis zo snel mogelijk wordt opgeladen. Deze Q8 heeft ook een voorspellende efficiëntie-assistent die, bij het optillen van de rechtervoet, beslist of de auto moet uitbollen of afremmen door energie te recupereren. Een eigenschap die ook de e-Tron heeft en bij de Auto55-test voor nogal wat irritatie zorgde.

Hoeveel kost deze Q8 TFSI e?

Het interieur van de Q8 TFSI e behoudt zijn ruimte voor vijf personen. Het laadvolume daalt tot 505 liter met de 5 stoelen in gebruik (vergeleken met 605 liter voor een niet-hybride Q8) en tot 1.625 liter als de achterbank wordt neergeklapt. De voorverkoop van dit model start binnenkort in ons land. De Q8 55 TFSI e wordt leverbaar vanaf 78.600 € en de Q8 60 TFSI e verlaat de concessie niet voor minder dan 91.540 €.