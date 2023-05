Voorbode elektrische hatchback van Renault: Mégane eVision

Door: BV

Nu is deze Megane eVision nog een concept car, maar eind volgend jaar moet deze elektrische hatchback het gamma van Renault al vervoegen. De fabrikant beweert dat de auto zoals hij hier wordt gepresenteerd voor 95% klaar is. De auto is gebouwd op het nieuwe modulaire elektrische platform van de Renault-Nissan-Mitsubishi-alliantie dat ook de basis vormt voor de Nissan Ariya. Later volgen meer modellen. Zoals elk merk zal Renault na verloop van tijd verplicht zijn om een geheel elektrisch gamma uit te bouwen.

Renault Megane eVision wordt ruimtewonder

Onder de vloer van de eVision zit een 60kWh-accu die laadsnelheden aankan tot 130kW. Dat betekent dat een snellaadfunctie tot 80% van een half uur of minder mogelijk moet zijn. Volgens het merk is het de dunste batterij op de markt. Over de autonomie zei Renault echter niets.

Door die platte batterij moet de eVision ondanks relatief compacte buitenafmetingen een ruim interieur bieden. “De binnenruimte zal vergelijkbaar zijn met die van een auto uit het hogere C-segment”, klonk het tijdens de voorstelling. “Hij is een echt ruimtewonder”.

Elektromotor met 217pk

De 4,21m lange, 180m brede en 1,50m hoge vijfdeurs wordt op de voorwielen aangedreven door een elektromotor die 217pk en 300Nm levert. Voldoende om een sprinttijd neer te zetten van minder dan 8 seconden, belooft Renault. Toeval of (wellicht) niet, de eVision komt ermee precies in het vaarwater te zitten van de elektrische Volkswagen ID.3 (zie test hier).