Nieuwe VW Golf GTI Clubsport smeekt om rondje Nurburgring

Door: BV

Volkswagen voegt een nieuwe telg toe aan de reeds uitgebreide Golf-familie. Na het trio GTI, GTE en GTD krijgen we nu de eerste details van de Golf GTI Clubsport. Dan is naar alle verwachting alleen de R-variant nog achter…

35 pk meer dan zijn voorganger

Het eerste model van dit type kwam in 2016 op de markt met 265 pk (290 pk met boost-functie) en een scherper afgesteld onderstel. Deze. opvolger heeft een 2-liter turbobenzinemotor (EA888 evo4) die 300 pk en 400 Nm koppel ontwikkelt, wat hem ruim boven de 245 pk van de huidige Golf GTI plaatst, maar nog steeds onder de 310 paarden die de vorige generatie (Golf VII) GTI Clubsport S aan de teugel hield. Dat was een beperkte oplage.

Al het vermogen gaat naar de voorwielen via een gerobotiseerde DSG-versnellingsbak met dubbele koppeling. De snelle Golf kan op die manier de strijd verder voeren met andere topnamen in de hot-hatch-categorie zoals de Honda Civic Type R en Renault Megane RS Trophy-R. De vijfdeurs uit Wolfsburg gaat van 0 naar 100 km/u in minder dan 6 seconden, terwijl de topsnelheid natuurlijk begrensd is op 250km/u.

Speciale rijmodus 'Nürburgring'

Om het maximale uit zijn potentieel te halen, is de huidige krachtigste variant in het Golf-gamma uitgerust met een carrosserie die 10 mm lager is dan de standaard GTI en een specifieke afstelling kreeg. Tussen de voorwielen zit nu een elektromechanisch sperdifferentieel en de dempers zijn elektronisch gestuurd. Er zijn zoals steeds verschillende rijprogramma’s.

Volgens Wolfsburg moet je met de GTI Clubsport een circuituitstapje niet schuwen. En hij schreeuwt zelfs om een rondje Nurburgring. Daar heeft de vijfdeurs immers een speciaal programma voor. ``We hebben de Nürburgring-modus geprogrammeerd, die de componenten van het onderstel van de nieuwe Golf GTI Clubsport specifiek op dit circuit afstelt''.

Een resoluut sportieve look

Esthetisch gezien is het sport-DNA van het model duidelijk. De voorkant is versierd met een sterk opengewerkt bumperschild. De opvallende mistlampen van de Golf GTI zijn hier achterwege gelaten. Er zijn ook nog specifieke zijschorten, een diffuser, een prominente kofferspoiler en specifieke stickers.

De VW Golf GTI Clubsport 2021 is rust op specifieke 18-duimers en heeft 357 mm geperforeerde remschijven aan de voorkant om het enthousiasme van de jonge Duitser desnoods weer in te tomen. In de optielijst vind Michelin Pilot Sport Cup 2 rubber in maatje 235/35 dat op 19-duimsvelgen wordt gelegd .

De commercialisering en prijs zijn nog niet meegedeeld.