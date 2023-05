Volgende XC90 wordt laatste Volvo met verbrandingsmotor

Door: BV

De verschillende automerken hinken op twee benen. Mercedes zegt dat het niet zo’n haast heeft met het geheel elektrificeren van z’n gamma. Een boodschap die niet uit de lucht komt gevallen, maar wortels heeft in het feit dat de elektrische Mercedes momenteel maar moeilijk van het schab gaat én dat de EV-obsessie wereldwijd niet zo welig om zich heen grijpt als in Europa.

Volvo zet in op elektrische auto’s

Volvo heeft dan weer precies de tegengestelde visie. Het Zweedse merk wil zo snel mogelijk een louter elektrische speler worden. Daarover was CEO Hakan Samuelsson loslippig tegen het Britse Car and Driver. De nieuwe Volvo XC90 wordt de laatste Volvo met een verbrandingsmotor. De uitspraak moet je wel even in context plaatsen, want ze wil tegelijk ook zeggen dat de Zweden nog bijna 10 jaar wél auto’s met een verbrandingsmotor zullen aanbieden - zij het in steeds lagere volumes. En de uitspraak is wellicht ook marktgebonden. Automerken zijn niet vies van het naar de mond praten van een marktsegment. Precies op dezelfde manier dat Porsche zich in Europa profileert als een sportwagenmerk, maar het zichzelf in interviews voor de Chinese en Amerikaanse markt steevast een sporty-SUV-brand-noemt. Of nog frappanter, hoe Toyota in Europa de mond vol heeft van hybrides en milieu, maar op andere continenten zonder de minste schroom hele bootladingen verouderde terreinwagens met gigantische V8-motoren (op benzine én diesel) afzet.

Elektrificatie opgelegd door Europa

Die pro-EV-retoriek van Samuelsson past dus in de Europese strategie van het bedrijf. Volvo ziet overigens een alternatief verdienmodel in de snelle omschakeling naar elektrisch rijden. Dat stelt het bedrijf immers in staat om CO2-kredieten te verkopen aan autobedrijven die nog niet in staat zijn de erg ambitieuze Europese CO2-norm te halen. Die norm verplicht de autokoper binnen afzienbare termijn, de facto tegen 2030, toch om te schakelen op al dan niet gedeeltelijke elektrische aandrijving. Een conventioneel brandstofvoertuig kan immers niet voldoen aan de doelstellingen.

Meer omzet met minder auto’s?

Volvo wil echter, zo zegt Samuelsson “volledige elektrisch zijn, voor het verplicht is”. Het merk zal binnen afzienbare tijd een stekkerhybridevariant van elk model in de catalogus hebben. Met de XC40 Recharge is nu ook de eerste elektrische Volvo bestelbaar. Die kost het dubbele van een conventioneel aangedreven exemplaar. Elektrische auto’s verkopen heeft op die manier ook een invloed op de omzet van de onderneming. In de toekomst zal de prijs van een elektrische auto zakken, al blijkt uit onderzoek dat dit momenteel nog niet het geval is.