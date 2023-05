Chinese Lynk & Co volgend jaar in België met gratis auto’s

Door: BV

Lynk & Co is een Chinees zustermerk van Volvo. Net als Polestar. Het merk komt nu, later dan oorspronkelijk aangekondigd, naar Europa. Rond deze tijd wordt het in Nederland geïntroduceerd. Volgend jaar staat België op het programma.

Eerste model op basis Volvo XC40

Lynk & Co komt eerst op de markt met de 01. Dat is een cross-over die z’n ingewanden en platform gemeen heeft met de Volvo XC40 en leverbaar zal zijn als stekkerhybride.

Alternatief verkoopsmodel voor Lynk & Co

Het merk wil net als Polestar opvallen met een alternatief verkoopsmodel. Polestar laat zich uitsluitend via internet bestellen en werkt met een aantal ‘shops’ waar de auto op voorhand bekeken en - desnoods - getest kan worden. Lynk & Co zal een gelijkaardige formule hanteren, maar wil nog een stap verder gaan. De shops zullen er ‘clubs’ heten. Je zal er de auto wel kunnen kopen, maar toch mikt het merk vooral op een abonnementsformule. Voor zo’n 500 euro per maand zou je een abonnement kunnen nemen, verzekering en onderhoud incluis. Lynk & Co gaat er nu al prat op dat zo’n abonnement makkelijk af te sluiten en weer op te zeggen is. Er zou amper een maand vooropzeg nodig zijn. Of je daarentegen in ruil voor je maandelijks bedrag ook altijd recht hebt op een nieuwe auto, zegt het bedrijf niet.

Eén versie, verschillende kleuren

Terwijl heel wat merken nog inzetten op het personaliseren van een auto, met een hele reeks individuele extra’s, stijlpakketten en opties, zal Lynk & Co precies het tegenovergestelde doen. Elke auto is precies hetzelfde. Je zal alleen de kleur en de aandrijflijn kunnen kiezen.

Koper kan z'n auto tegen betaling ter beschikking stellen aan anderen

Het Chinese merk dat voor 30% in handen is van Volvo wil z’n auto’s tegelijk inzetten in een deelplatform. Wie daarop inschrijft kan een deel van de huurprijs van z’n auto recupereren. In extreme gevallen is mogelijk dat de auto daardoor zelfs helemaal gratis wordt voor z’n gebruiker.