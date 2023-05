Audi: opties vanaf nu in abonnementsformule

Door: BV

Elke maand betalen voor extra’s op je Audi, al is dat niet precies hoe het merk dat zelf verpakt. Wanneer het marketingsausje eroverheen gegoten is, klinkt het zo: “voor het eerst biedt Audi zijn Belgische klanten de mogelijkheid om geselecteerde functions on demand of functies op aanvraag te boeken, zelfs nadat de auto al is aangekocht”. Oké, maar waar gaat dat precies over?

Je kan nu bepaalde opties huren op een Audi

Wel, het gaat om opties die je kan activeren nadat je de auto kocht in een Audi-versie van een webshop. Het heet anders, maar dat is in essentie waar het op neerkomt. Je kan ze daar gewoon éénmalig betalen of - wat de fabrikant zelf lijkt te verkiezen - er een abonnement op nemen. Het gaat onder meer over functionaliteiten als Apple Carplay, LED-Matrix-koplampen, DAB-radio-ontvangst of een grootlichtassistent (die automatisch de dim- en grootlichten regelt). Prijzen variëren van 3 tot meer dan 30 euro per maand. Opties in een huurformule zijn nu beschikbaar in de puur elektrische e-Tronmodellen en in de huidige A3, A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 en Q8. Andere productlijnen en meer functies volgen later.

Drie manieren om je Audi extra uit te dossen

Door het toevoegen van de mogelijkheid om bepaalde extra’s in een abonnements- of huurformule of achteraf aan te kopen, kan je nu je Audi op drie manieren van geselecteerde items voorzien. Al die extra’s hebben vanzelfsprekend een elektronische component. Je kan ze nu stipuleren bij aankoop, je kan ze huren per maand en je kan ze achteraf kopen.

Volgens de fabrikant biedt het systeem niets dan voordelen, onder meer omdat je een optie gedurende een maand kan uitproberen voor een symbolisch bedrag. “Het stelt ook klanten met een soms beperkt leasingbudget in staat om buiten de beperkingen van het leasingbudget zelf nog extra’s te nemen”, stipt de Belgische invoerder D’Ieteren ook nog aan.

Geef eens enkele voorbeelden

Enkele voorbeelden, in dit geval voor de Audi e-Tron (prijzen zijn afhankelijk van het model). Daar kost een LED Matrix-pakket je straks 30 euro per maand of éénmalig 1.460 euro. Opvallend: je kan dat pakket ook meteen bij de configuratie aanstippen, maar dan kost het 1.730 euro. Je auto aankopen zonder teveel te betalen werd dus wéér een pak ingewikkelder.

Een ander voorbeeld voor diezelfde e-Tron: de smartphone interface. Die kan je nu huren voor 8 euro per maand of achteraf aankopen voor 416 euro. Neem je deze optie meteen bij de bestelling, dan kost ze je echter maar 330 euro.

En wat wanneer je je auto verkoopt?

Opties in een abonnementsformule leveren ook enkele vragen op. Wat wanneer je een abonnement neemt voor 12 maanden en je besluit naar 4 maanden om je auto te verkopen? Of nog erger, hij geraakt in onbruik? En wat wanneer je een auto verkoopt en opties huurde of zelfs kocht? Dat laatste is een pertinente vraag omdat Tesla, dat ook een soortgelijk verdienmodel heeft, in het verleden al werd betrapt op het weer uitschakelen van eerder geheel aangekochte opties.

Audi stelt in dit geval categoriek dat de optie, of ze nu gekocht of gehuurd wordt, wordt gekoppeld aan het chassisnummer van de auto. Dat betekent dat wanneer je hem verkoopt, het vervolg van de looptijd van een abonnement overgaat op de nieuwe koper. Het wil ook zeggen dat een optie die geheel is aangekocht, nooit meer van het voertuig zou mogen verdwijnen.