SSC Tuatara is snelste auto ter wereld: 508km/u op de openbare weg

Door: BV

Precies twee stuks bestaan er al van de SSC Tuatara, met z’n 1770pk sterke 5,9l V8 met twee turbo’s. Maar er worden er meer gemaakt als er nog klanten te vinden zijn. 100 Stuks wil de constructeur uit Philadelphia er in het totaal maken. Volgens Guinness World Records mag het zich daarmee een productie-auto noemen en dus ook een gooi doen naar het snelheidsrecord. En hoe! De SSC haalde over twee recordruns een gemiddelde van 508km/u.

Bugatti komt er al lang niet meer aan te pas

De vorige snelste productiewagen ter wereld was ook al een exotisch model. Toen reeds de Koenigsegg Agera RS 447km/u. Deze Amerikaan doet niet zo maar even een klein beetje beter. Het record wordt eenvoudigweg verpulverd. In 2005 haalde de Bugatti Veyron 405km/u en de Veyron Supersports scherpte die later nog eens aan. Inmiddels blijven ze bij Bugatti overigens opvallend afwezig over de topsnelheid van de jongste Chiron-generatie. Het zegt onder meer dat er geen geschikte banden gemaakt worden om zo snel te rijden. Tja, blijkbaar hebben ze die bij Koenigsegg en SSC wél.

Topsnelheid van ruim 530km/u

De recordrit gebeurde op een 11 kilometer lang stuk van State Highway 160 in Nevada, ergens tussen Las Vegas en Pahrump. De weg is er kaarsrecht. De plaatselijke highway patrol was wel zo vriendelijk om de baan helemaal af te sluiten. In twee richtingen vermoeden we, want als het mis loopt bij 500km/u, loopt het zelden goed af. Er liep evenwel niets mis. De Britse piloot Oliver Webb had tijdens de eerste run aan 484,52km/u het record eigenlijk al te pakken. Maar een tweede passage (in de andere richting, zoals voorgeschreven bij snelheidsrecords) ging de Amerikaanse tweezitter nog een stuk sneller. De geijkte snelheidsmeting ging toen naar zo maar eventjes 532,93km/u. Het officiële snelheidsrecord is het gemiddelde van de twee: 508,72km/u.