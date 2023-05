Deze VW Golf I ruikt zelfs nog naar nieuw

Door: BV

Binnenkort mag het niet meer, een auto die nieuw ruikt. Volgens Europa is het ongezond. Aan deze Golf 1 uit 1980 hangt de geur nog steeds. Dit exemplaar mag dan wel 40 jaar oud zijn - het reed amper 738 mijl of 1188km.

Niet voor een Belg

De auto werd door een Brit op het Europese vasteland besteld (waardoor het stuur rechts staat) en vervolgens ‘grijs’ in Engeland geïmporteerd. De auto werd naar Engeland gereden (en gevaren), en verdween daar meteen in een verzameling. Pas in 1999 werd er nog eens een rit mee gedaan, om hem voor de eerste keer in te schrijven. Daardoor zullen er in ons land niet al te veel gegadigden te vinden zijn, want terwijl nogal wat landen de productiedatum gebruiken om te zien aan welke normen de auto moet voldoen, gebruikt ons land daarvoor de datum van inverkeersstelling. Je bent hier dus kansloos als je bij de autokeuring verschijnt.

Een van de laatste “nieuwe” Golf I die je zal kunnen kopen

Het is Silverstone Auctions dat het model half november onder de hamer doet verdwijnen. Het is misschien niet zo’n gegeerde uitvoering als een originele Golf GTI, maar hij pronkt niettemin met het door Giugiaro getekende koetswerk. Het is wellicht één van de laatste nieuwe Golfjes van de eerste generatie die je kan kopen. Het veilinghuis geeft geen bedrag op, maar het verwacht wel een recordprijs.