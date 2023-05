Tesla Model 3 voor Europa voortaan Made In China

Door: BV

Wie voortaan in Europa een Tesla Model 3 bestelt, krijgt geen exemplaar meer dat in de VS van de band liep. Europa wordt vanaf nu bediend vanuit de Chinese Tesla-fabriek in de buurt van Shanghai.

Tesla Model 3 kreeg bescheiden facelift

Tesla gaf de Model 3 net nog een opfrisbeurt. Die omvat enkele detailwijzgingen aan de buitenzijde, betere materialen aan de binnenkant, enkele versies worden nog sneller en allemaal rijden ze verder dan voorheen.

De Chinese fabriek van Tesla heeft dit jaar een productiecapaciteit van 150.000 wagens. Dat wordt later nog verder opgetrokken, onder meer om er ook de Model Y te bouwen. Dat is het als crossover vermomde monovolume-broertje van de Model 3. Vorige maand verkocht Tesla naar eigen zeggen 11.000 Model 3 in China.

De levering van in China gebouwde exemplaren aan de Europese markt, is wellicht tijdelijk. In de buurt van de Duitse hoofdstad Berlijn trekt het bedrijf van Elon Musk momenteel een Europese productievestiging op. Als alles volgens plan verloopt zal die midden 2021 de Model 3 en Model Y beginnen produceren. Intussen is het goedkoper om de Model 3 uit China te laten komen dan uit de VS. Vanuit China zal Tesla ook Nieuw-Zeeland, Singapore en Australië bedienen.

Steeds meer Europese auto’s Made in China

Tesla is al lang niet meer de enige autobouwer die in China gebouwde auto’s in Europa afzet. Verschillende Volvo-modellen, Polestar, de elektrische BMW iX3 en alles wat zich verschuilt achter de oer-Britse merknaam MG worden er al gebouwd.