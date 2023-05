Het vervelende geheim van de propere diesel

Door: BV

Uit een marktanalyse van de Belgische automarkt tijdens de eerste zes maanden van dit jaar blijkt dat de dieselmotor weer een beetje aan populariteit wint. Z’n aandeel ging er met 0,7 procent op vooruit en die trend zet zich ook door in het derde kwartaal. Van de 310.188 nieuwe auto’s die tot 30 juni 2020 in het verkeer werden gebracht, hadden er 99.570 een dieselmotor. Maar heel wat klanten riskeren met die dieselmotor sneller voor verrassingen te staan dan verwacht.

Een klein detail met grote gevolgen

Nieuwe dieselmotoren horen tot de zuiverste verbrandingsmotoren. Ze zijn CO2-vriendelijker dan gelijkaardig presterende benzinemotoren en hebben geavanceerde filters die onder meer NOx-partikels tegenhouden. Begin dit jaar verstrengde de uitstootnorm nog verder. Nieuwe homologaties (veelal compleet nieuwe modellen) moeten sindsdien voldoen aan de volwaardige Euro6-uitstootnorm. Oudere homologaties (modellen die voor 1 januari 2020 geïntroduceerd werden) moeten pas op 1 januari 2021 aan die uitstootnorm voldoen. Daarvoor volstaat nog heel even de Euro6d-temp-normering. Omwille van de coronacrisis pleitte ACEA, de federatie van Europese autoconstructeurs al voor een uitstel van die maatregel van minstens 6 maanden, maar de politiek was (nog) niet te vermurwen.

Al het bovenstaande betekent dat auto’s met een Euro6d-temp emissienorm nog tot en met 31 december probleemloos verkocht mogen worden. Misschien zelfs tot 30 juni 2021, als het uitstel wel wordt toegekend. Door die overgangsmaatregel worden op dit ogenblik zowel Euro 6d-Temp diesels als volwaardige Euro 6d dieselwagens verkocht. Dat lijkt een onbenullig detail, maar dat is het niet.

Nieuwe diesels met vervaldatum

Waar het schoentje wringt, is bij de aangekondigde verstrenging van de lage-emissiezones in België. Daardoor is zo’n Euro 6d-temp diesel er ondanks z'n uitstekende milieubalans al sneller niet meer welkom dan veel klanten denken. In Antwerpen mag je er alleen nog tegen betaling binnen vanaf 1 september 2027. De Stad Gent gebruikt dezelfde deadline. Brussel communiceert alleen dat euro 6 (ongeacht de subnorm) nog toegelaten is in 2025 en geeft geen enkele informatie over bijkomende restricties in 2027. De stad Gent gaf al meermaals aan dat ze plannen om de LEZ er nog uit te breiden, wil doorduwen, ondanks grote politieke controverse.

Lang verhaal kort, wie nu een diesel koopt, riskeert dat die op al in september 2027 aan vervanging toe is. Minder dan 7 jaar na aankoop. En dat terwijl een Europeaan z’n auto gemiddeld 11 jaar gebruikt. Wordt de invoering van de euronorm uitgesteld zoals de autosector vraagt, dan zullen er straks auto’s verkocht worden die al na 6 jaar niet meer op het volledige grondgebied gebruikt kunnen worden.

Onduidelijke communicatie zet klant op het verkeerde been

Tot overmaat van ramp blijkt uit steekproeven van de Auto55.be-redactie dat heel wat automerken en hun vertegenwoordigers (al dan niet doelbewust) niet of onduidelijk communiceren over de uitstootnorm van de dieselmotoren. Een zoektocht op de websites van de verschillende autofabrikanten wijst vooral op grote tekortkomingen. Soms is zelfs geen enkele accurate informatie over uitstootnormen te vinden. Er zijn ook merken die ze vervangen door interne codes. En er zijn er heel wat die Euro 6d-temp en Euro 6d onterecht op een hoopje gooien. Europa heeft daar ook boter op z’n hoofd. Het had die norm beter een compleet ander cijfer gegeven, al kan het natuurlijk dat er in ons kleine landje zo'n grote gevolgen aan een relatief kleine normvariatie zouden hangen.

Wanneer erom gevraagd wordt, blijken heel wat klanten van een nieuwe dieselwagen zich niet bewust van de uitstootnormen, noch van eventuele toekomstige gebruiksbeperkingen. Tijdens de eerste helft van dit jaar telde de Belgische markt nochtans nog gevoelig meer aanbod met een Euro 6d-temp diesel dan met een volwaardige Euro 6d-norm. Het is dus niet onlogisch om aan te nemen dat tienduizenden dieselklanten zich laten verrassen. Deze redactie vroeg vakorganisatie Febiac meermaals om de verdeling tussen beide normen van dit jaar nieuw ingeschreven dieselwagens, maar kreeg ondanks aandringen geen antwoord. De organisatie vertegenwoordigt nu eenmaal de automerken die ook hun huidige modellijnen nog aan de man moeten brengen.