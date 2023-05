Hyundai i20N schiet met scherp op VW Polo GTI, Ford Fiesta ST

Door: BV

Er is onrust onder de hot hatches van het B-segment. Er is namelijk een nieuwe speler die onrust komt stoken. De Ford Fiësta ST en VW Polo GTI (er is nog geen hete versie van de jongste Clio) krijgen een nieuwe uitdager uit Korea: de nieuwe i20 N. Een segment hoger bleek de Hyundai i30 N al een regelrecht succes. Reken maar dat er bij Ford, VW en Renault met argusogen wordt gekeken naar de nieuwkomer.

Hyundai i20 N geeft zelf tussengas

De i20 N heeft al meteen een (klein) voordeel ten aanzien van de twee hierboven reeds aangehaalde concurrentie. Hij is een tikkeltje krachtiger. De twee hierboven serveren allebei precies 200pk, maar de i20 N doet net dat tikkeltje beter en perst uit z’n 1,6l viercilinder turbomotor 204pk. Het vermogen gaat naar de voorwielen en schakelen moet je zelf doen met een zesbak. Je krijgt wel hulp bij het terugschakelen, want de motor geeft zelf tussengas. Klinkt goed en spaart tegelijk de versnellingsbak.

Licht en snel

Met 1190kg op de weegschaal is de i20 N naar hedendaagse normen een behoorlijk lichte auto. Om dat voordeel helemaal te benutten, installeert Hyundai ook nog launch control, dat je in eerste versnelling net het ideale volume wielspin geeft om zo snel mogelijk van de meet te komen. Op die manier moet een sprinttijd naar 100km/u van 6,7 seconden neer te zetten zijn. De i20 N heeft ook een lange adem: op de autobahn gaat hij door tot 230km/u. Op de optielijst staat zowaar een mechanisch sperdifferentieel.

Natuurlijk moet je al die sportieve ambities ook laten zien. Dat doet deze N-uitvoering met de nodige skirts, spoilers en diep uitgesneden bumpers, 18-duims velgen en enkele sportieve badges. Aan de binnenkant zijn specifieke sierlijsten en diep uitgesneden kuipjes de voornaamste wapenfeiten.