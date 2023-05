Fiat Tipo: opgefrist en nieuwe crossover

Door: BV

Fiat heeft de in 2016 geïntroduceerde Tipo een mid-cycle facelift gegeven. Precies op tijd.

Facelift Fiat Tipo

De middenklasser van Fiat bestaat als sedan, hatchback en break. Allen hebben ze nu een nieuwe grille die fier de letters van de fabrikant draagt, LED-koplampen (ook nieuw) en de andere zaken waar je bij een facelift dezer dagen eenvoudigweg niet omheen kan: kleurtjes, achterlichten (ook LED), bumpers, velgen en aan de binnenzijde andere stofjes voor een modernere ambiance.

Aan de binnenkant is er echter ook op het vlak van technologie een grondige update. Fiat vindt immers dat het in het C-segment niet meer voldoende kan concurreren als het ook geen digitaal instrumentarium aanbiedt. Dat wordt hierbij dus leverbaar. Het is 7” groot en flankeert het tot 10,25” grote aanraakscherm bovenaan de middenconsole. Daarop draait een nieuwe versie van het infotainmentsysteem. Tenslotte is ook het stuur nieuw.

Met welke motoren is de vernieuwde Fiat Tipo te krijgen?

Onder de kap van de vernieuwde Tipo zit een 1-liter driecilinder die 99pk en 190Nm produceert. Dat is op z’n minst op papier een flinke stap vooruit ten aanzien van de oude 1,4l benzine die niet verder kwam van 94pk en 127Nm. Vanzelfsprekend dalen gebruik en emissies. Er zijn ook nog steeds twee diesels: 1,6l groot en nu 95pk of 130pk (10pk meer dan voorheen) sterk.

Fiat Tipo Cross

De meeste aandacht gaat echter naar de fiat Tipo Cross die niet zoals je zou denken gebaseerd is op de break, maar de vijfdeurs als basis neemt. Daarin pakken de Italianen het dus net even anders aan dan de meeste concurrenten.

Het koetswerk van de Fiat Tipo Cross is voorzien van de nodige kunststofpanelen en beschermplaten. Hun functie is grotendeels esthetisch, maar de ophanging werd ook met 4cm verhoogd dus je krijgt een beetje extra marge.