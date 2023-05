Suzuki Jimny komt terug, dankzij achterpoortje

Door: BV

Je kan gerust spreken van wat onderliggende frustratie bij Suzuki over de jongste generatie van de Jimny. De kleine guitige 4x4 kon zomaar een verkoopsucces zijn, ware het niet dat de invoerder op de rem moest gaan staan.

Suzuki Jimny is te dorstig voor Europa

De afgelopen jaren kreeg Europa slechts met mondjesmaat exemplaren toegewezen. De reden? De CO2-doelstellingen van Europa, dat monsterboetes gaat uitschrijven voor automerken die de drempel overschrijden. Een drinkeboer is de Jimny niet, en al helemaal niet voor een model met vierwielaandrijving en een terreinversnelling. Maar 154g/km is wel flink meer dan de 95g (ongeveer 4,1l benzine per 100km) die Europa nastreeft. Het gevolg: je kan ‘m niet krijgen. Er zijn wachtlijsten, occasies kosten soms meer dan een nieuwe (omdat je die wel kan krijgen) en zelfs de prijs van de vorige generatie Jimny is de hoogte in.

Achterpoortje voor Suzuki Jimny

Toch wordt de kleine terreinwagen binnenkort weer leverbaar in Europa. De Japanners hebben immers een achterpoortje gevonden. Door de achterbank uit het autootje te halen, kan hij in Europa gekwalificeerd worden als een bedrijfsvoertuig. Die tellen niet mee in de berekening van de uitstootcijfers. Je offert twee zitplaatsen op, maar de koffer is dan wel meteen een pak groter.

Fiscaal voordeel in België?

Helaas voor Belgen die nu al meteen denken aan een Jimny die in ons land ook fiscaal van de voordelen als “lichte vracht” kan genieten - dat zit er niet in. Europa mag ‘m dan wel bestempelen als een bestelwagen, voor de fiscaliteit in ons land gelden andere regels. Die stipuleren onder meer dat er een minimumverhouding moet zijn tussen de lengte van de laadvloer en de wielbasis. Het is onwaarschijnlijk dat de Jimny dat kan waarmaken.

De prijs is nog niet bekend, maar zal vergelijkbaar zijn met die van de Jimny met vier plaatsen. Met wat geluk blijft hij onder de 20.000 euro. Begin volgend jaar is hij er.