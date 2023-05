Afrika wil geen afgedankte Europese auto's meer

Door: BV

Het is een cliché: hier is de auto versleten en afgeleefd, maar in Afrika kan hij nog jaren mee. Het is ook waar. Een groot deel van de oude Europese auto’s, soms met honderdduizenden kilometers op de teller, wordt naar het zuidelijke continent verscheept. Maar daar komt verandering in.

Oude Europese auto's zijn niet milieuvriendelijk en veilig genoeg

ECOWAS, dat is de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten, waartoe onder meer Nigeria en Ghana horen (samen goed voor 225 miljoen inwoners), wil strenge beperkingen invoeren. Een occasie uit Europa zal er alleen nog welkom zijn wanneer die niet meer dan 10 jaar oud is en voldoet aan de Euro 4-emissienorm. De betrokken Afrikaanse naties zijn van mening dat oudere voertuigen een te groot gezondheids- en veiligheidsrisico inhouden. In Nederland becijferde de Inspectie Leefomgeving en Transport dat 80% van de auto’s die nu de boot naar Afrika op gaan niét langer welkom zullen zijn. Dat pleit meteen voor nieuwe Europese regelgeving, want er loert nog groter gevaar om de hoek.

Europese auto's moeten in Europa gerecycleerd worden

De Nederlandse overheidsinstantie vreest dat de auto’s die voor de Europeaan als afgeleefd en opgereden te boek staan, nog altijd van het Oude Continent zullen worden afgescheept richting Afrika. Ze zullen er echter geen tweede leven tegemoet gaan als voertuig, maar als afval in Afrika gedumpt worden waar ze veel goedkoper doch dramatisch minder milieuvriendelijk verschroot kunnen worden. Het lijkt daarom aan te sturen op een exportverbod. Nederland stipt evenwel aan dat het zinloos is om als enige die maatregel af te vaardigen omdat exporteurs dan eenvoudigweg uitwijken naar een ander land. “Auto’s die in Europa verkocht zijn, zouden verplicht ook in Europa gerecycleerd moeten worden”, klinkt het daar.