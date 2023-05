Jaguar E-Pace krijgt opfrisser, nieuwe technologie

Door: BV

Jaguar heeft z’n kleinste crossover, de E-Pace, opgefrist. Uiterlijk verandert er niet zoveel, maar op technisch vlak is er belangwekkend nieuws.

Facelift voor Jaguar E-Pace

Noem het gerust een een facelift ‘light’ aan de buitenzijde. Er is een nieuwe grille, en er zijn voor de afwisseling ook nog eens koplampen en achterlichten met alweer een nieuwe merksignatuur, nu met de ‘dubbele J’ in het design aan de voorzijde en een ontwerp dat gebaseerd is op dat van een chicane voor de achterste exemplaren.

Binnenin is het grootste nieuws een nieuwe 11,4” infotainmentsyseem in de middenconsole en een draadloos laadsysteem voor smartphones die daarmee om kunnen gaan. Het stuur is nieuw en er wordt wat rijkelijker gebruik gemaakt van zacht aanvoelende materialen. De Britten zeggen dat materiaal met schuimvulling nu elk paneel waar je als inzittende mee in aanraking komt, voortaan op die manier bekleed is.

Verfijnd onderstel

Minstens net zo belangrijk zijn de aanpassingen aan het onderstel. De E-Pace was altijd al een erg welgemanierde compacte crossover, maar het comfort was schijnbaar nog voor verbetering vatbaar. Daarom heeft de opgefriste variant voortaan nieuwe bevestigingspunten voor de voorophanging. Die geeft minder trillingen en geluid door en moet comfortabeler zijn.

Jaguar E-Pace als plug-in hybride

Onder de kap zitten bijna uitsluitend viercilinder lijnmotoren met 2 liter slagvolume. Diesels zijn er met 163pk en 204pk en de benzines gaan van 160 tot 300pk en hebben allemaal mild-hybrid ondersteuning. Helemaal nieuw is de stekkerhybridevariant. Daarin amputeert Jaguar een cilinder om uit te komen bij een 1,5l driecilinder met 12 kleppen en voegt het bij de achteras een elektromotor toe. Samen goed voor 309pk en 540Nm, een louter elektrisch rijbereik van 55km en de meest flitsende prestaties van elke E-Pace: vanuit stilstand naar 100km/u in 6,1 seconde. De P300 Sport, die een slimme aandrijflijn heeft die het koppel per achterwiel apart kan regelen, is een halve tel trager.