Hoeveel zou het kosten om een Bugatti Chiron Sport te leasen?

Door: BV

Exclusieve of exotische automerken zijn veelal erg discreet als het op de prijs van hun modellen aankomt. Een catalogusprijs, kaal en zonder extra’s, krijg je er meestal nog uitgewrongen, maar verder dan dat gaan ze niet. Of je ook eens de prijs van een gemiddelde onderhoudsbeurt mag weten? Laat ons niet lachen…

Ja, je kan een Bugatti Chiron Sport ook leasen

Toch sijpelt er af en toe iets door de muren van dat bastion der discretie. Bijna zonder uitzondering via social media, omdat één of andere eigenaar wil scoren bij z’n volgers. Ditmaal gooit een Amerikaan de ronduit hallucinante bedragen voor het leasen van een exclusieve Chiron Sport de ether in. Leasen? Kan dat dan?!

De cijfertjes zijn… hallucinant

De leasing van de in de VS ruim 3,2 miljoen dollar kostende Bugatti Chiron Sport (die wat lichter en stijver is dan de gewone Chiron) gebeurt via een contract van drie jaar. Onderhoud is inbegrepen en je mag elk jaar 2.500 mijlen rijden of… nauwelijks meer dan 4.000km. Maar je kan op 4.000 kilometer natuurlijk best vaak de 1.500pk en 1.600Nm sterke 8-liter W16-motor met 4-turbo’s de sporen geven. 2,4 seconden voor de honderdsprint en 420km/u als topsnelheid…

De bedragen dan… de aanbetaling bedraagt 358.000 dollar. Daarna kan je kiezen: een contract over 24 maanden tegen 65.950 dollar per maand (!!) of een contract over 36 maanden van 52.196 dollar per maand. Misschien zijn de banden ook inbegrepen… Oja, de man in kwestie (zie hier) had ook nog een Ferrari in te ruilen en de Chiron Sport was een occasie. De vorige eigenaar had er 400km mee gereden.