Nieuwe VW Golf R is de krachtigste Golf ooit

Door: BV

Volkswagen rolt het aanbod van de nieuwe, achtste generatie van de Golf verder uit. Terwijl het traditioneel jaren wachten is op sportieve versies, zijn ze er nu erg snel bij. Die korte aanlooptijd heeft wellicht te maken met de sterke technische overeenkomsten die de huidige Golf vertoont met z’n voorganger. De achtste generatie van de hatchback gebruikt zelfs nog de koetswerkstructuur van z’n voorganger.

De krachtigste Golf ooit

Onder de motorkap zit voortaan een 320pk sterke versie van de 2-liter viercilinder benzinemotor met turbo. Dat is bijna 30pk meer dan voorheen. De trekkracht piekt nu ook op 420Nm, terwijl dat voorheen 40Nm minder was. Het blok onderging geen significante technische aanpassingen in functie van het gestegen vermogen.

In Europa krijgt de Golf R altijd een DSG-automaat met 7 verzetten, terwijl hij aan de andere kant van de Oceaan wel standaard met een zesbak in de catalogus wordt gereden. De zoveelste (kleine) toegeving aan de CO2-doelstellingen in Europa. Een integraalaandrijving die via een gestuurd differentieel de trekkracht per wiel kan laten variëren is standaard.

Nieuwe VW Golf R: prestaties

Wie vanuit stilstand de gas tegen het schutbord trapt, rijdt 4,7 seconden later al 100km/u en kan doorstomen tot 250km/u.

Ten aanzien van de standaard Golf 8 mag je je verheugen op een multilink-achterophanging. Nogal wiedes, want de standaard dwarstraverse biedt geen ruimte voor een differentieel een aandrijfstangen. Het chassis omvat steeds een aluminium subframe en meer negatief camber op de vooras. Dat moet het tomeloze ingebakken onderstuur van de Golf remediëren. De ophanging ligt ook 20mm dieper en heeft steevast gestuurde dempers. Niet van al het bovenstaande is overigens nieuw.

Blauwe lichtbalk

Uiterlijke aanpassingen zijn er wel, want Volkswagen ging uit van de nieuwe smoel van de Golf 8 en tekende daar ook in dit geval passende zijschorten, bumpers en luchtinlaten bij, terwijl aan de binnenkant ook de knoppenloze geheel digitale boordplank van de jongste generatie wordt geadopteerd. Het belangrijkste uiterlijke kenmerk is een blauwe balk bovenin de grille die oplicht wanneer de motor wordt gestart.