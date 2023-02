Elegant over elk terrein met Aznom Palladium?

Door: BV

De Russische fabrikant Aznom omschrijft deze creatie als een ‘hyperlimousine die elk terrein kan overwinnen’. Onder het opvallende en apart geproportioneerde koetswerk zit een Amerikaanse creatie: de Palladium is eigenlijk een verklede Dodge Ram 1500.

Uit Italië, maar niet voor Europa

Ruim 200.000 euro moet het model kosten. En daarvoor serveert het bedrijf je naar eigen zeggen een elegant met de hand gemaakt Italiaans koetswerk met een bijzonder luxueus interieur. In Europa zullen voor dit type stijl wellicht niet veel gegadigden zijn, maar de Russen denken vooral dat er in hun thuisland, het Midden-Oosten, China en misschien ook de VS wel mensen zijn die achterover vallen van de stilistische keuzes en meteen hun portefeuille opentrekken.

Koffer = schuif

Tot de opvallendste kenmerken horen de sleufvormige achterruiten en de koffer die geen klep heeft, maar een schuif is. Erg onhandig, want veel te hoog voor een beetje ergonomische toegang, maar ook dat is iets waar het beoogde publiek geen bezwaar van zou mogen maken.

Snelle vrachtwagen

Onder de kap blijft de 5,7l V8 van Dodge zitten. Voor de gelegenheid worden er twee turbo’s bovenop gevezen. De redelijk luie basismotor schopt het daarmee tot 710pk en 950Nm. Al het geweld gaat via een achttrapsautomaat naar een inschakelbare vierwielaandrijving. Volgens Aznom kan de Palladium naar 100 in 4,5 seconden en haalt hij 210km/u. Best indrukwekkend voor een gevaarte van 2,7 ton. Het dak en de motorkap zijn uitgevoerd in carbon, anders woog hij nog meer.

Wie er één hebben wil kan ‘elk detail’ van de auto aan z’n persoonlijke smaak laten aanpassen. Maar hem opnieuw laten ontwerpen hoort echter niet tot de mogelijkheden.