Meer stoer: Ford Ecosport Active

Door: BV

Ford heeft de Ecosport Active onthuld. Het laatste woord in de naam is nieuw en verwijst naar de stoerdere aankleding van de kleine crossover.

Anders aangekleed

Het is niet zo dat Ford bij de Ecosport-met-attitude plots erg origineel voor de dag komt. De aanpassingen zijn allemaal traditionele zaken en het overgrote deel is vervaardigd uit zwart plastic. Dat krijgt meer overwicht in de bumpers, de dorpellijsten en verovert nu ook de wielkasten. Het model heeft ook recht op een specifieke grille, een hogere bodemvrijheid en rolt voortaan op 17-duims lichtmetaal.

Een specifieke aankleding is ook aan de binnenzijde (met onder meer het A-logo op de hoofdsteunen). Een 8”-infotainmentsysteem, privacyglas en een zwart dak zijn toegevoegd aan de lijst met standaarduitrusting.

Op technisch vlak geen nieuws onder de zon

Je moet net als bij z’n concurrenten vooral geen ploeterprestaties verwachten. De 1-liter driecilinder turbomotor stuurt z’n 125pk en 200NM alleen naar de voorwielen. Schakelen moet je zelf doen. Het gemiddelde brandstofverbruik in de WLTP-cyclus wordt geschat op 5,9-6,0 l/100km en de CO2-uitstoot bedraagt 136-137g/km.