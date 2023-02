Wat als je alle extra’s aan een Toyota C-HR hangt?

Door: BV

Toyota introduceert een GR Sport-pakket op z’n compacte en druk gelijnde crossover C-HR. Dat omvat enkele subtiele verwijzingen naar meer sportiviteit zonder die ook echt toe te voegen. Iets waar de eigenaar van deze in Engeland gekiekte C-HR duidelijk geen boodschap aan had. Die vond dat het reeds barokke lijnenspel van de hoogpotige Toyota nog veel te ingetogen was.

Toyota C-HR doet sportief

Je kan bij Toyota zelf ongetwijfeld ook al wat extra’s kopen, maar de man in kwestie plunderde wellicht meer dan één catalogus. Was het een vleugeltje, schort, aerofoil, spatlap, sticker, raamlijst of iets wat blonk, dan werd het erop gekleefd. Rood is duidelijk de favoriete accentkleur van de bezitter.

Voor zover niet elk onderdeel een beetje uitzonderlijk is, stippen we er enkele van de meest opmerkelijke aan. Wat denk je bijvoorbeeld van de luchthappers op het dak. Of de dubbele valse uitlaten (in rood), net boven de conventionele valse uitlaten waarover het model standaard beschikt? Of de luchtroosters in de achterdeur?

Over die namaakroosters kan de Japanse autobouwer zelf alvast niet met het vingertje staan zwaaien. De nieuwe Toyota Supra (eigenlijk een verklede BMW Z4) heeft zelf ook al 10 van die namaakroosters.