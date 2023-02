Toyota C-HR GR Sport

Door: BV

Wie op zoek is naar een wat sportiever ogende Toyota C-HR, hoeft niet per sé zelf aan het tunen te gaan. Toyota heeft vanaf nu ook de C-HR ‘GR Sport’ in het gamma. Dat label wil zeggen: sportiever aangekleed, maar technisch niet aangepast.

Sportief aangeklede Toyota C-HR

De Toyota C-HR met GR Sport heeft recht op alle te verwachten stilistische aanpassingen. Van onder naar boven: hij staat op grotere velgen (19” met 225/45-rubber), heeft andere voor- en achterbumpers, een specfieke grille, lichtunits met een donkere afwerking, een eigen kleurencombinatie en een zwart dak.

Aan de binnenkant zijn er specifieke dorpellijsten, GR-logo’s, heb je de keuze uit een Alcantara en lederen of stoffen zetelbekleding (allebei met rode en grijze stiksels) en een met leder bekleed stuurwiel.

De lijst met standaardvoorzieningen wordt aangescherpt met onder meer een JBL premium audiosysteem, donkere achterruiten, LED-koplampen en een radargestuurde cruise-control.