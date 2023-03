Ferrari SF90 Spider: 1.000pk en 7 jaar garantie

Door: BV

De Ferrari SF90 Stradale gooit z’n dak eraf en wordt de SF90 Spider. Een stekkerhybride met 1.000pk én zeven jaar garantie.

Ferrari SF90 Spider

Centraal in het koetswerk (achter de twee inzittenden) zit een twin-turbo V8 die in z’n eentje 780pk opwekt, maar ook nog eens bijgestaan wordt door drie elektormotoren. Die zijn goed voor nog eens 220pk. Gooi de twee op een hoop en je hebt precies 1.000pk en 900Nm, vierwielaandrijving en een achttrapsautomaat met tweekoppelingen voor bliksemsnelle versnellingswissels.

Over bliksemsnel gesproken: dat is deze SF90 Spider natuurlijk ook. Hij gaat naar 100km/u in 2,5 seconden en breekt 4,5 tellen later door de grens van 200km/u. De top bedraagt 340km/u.

Omwille van de verstevigingen die nodig waren na het opklapbaar maken van het dak, weegt de Spider 100kg meer dan de gesloten variant. Ferrari’s nieuwe openklapbare hardtop heeft een aluminium constructie en is volgens de Italianen 40kg lichter dan een conventioneel stalen klapdak. In opengeklapte toestand neemt het slechts 100 liter in beslag, wat betekent dat er aan het mechanisme niet al te veel toegevingen gedaan moesten worden.

Geen half werk

In normale omstandigheden blijft de voorruit gewoon zitten wanneer een auto wordt gescalpeerd, maar Ferrari ging hier opvallend grondig tewerk. Het zegt dat het de voorruit verder naar voor schoof, dat de A-stijlen wat dunner werden en dat de voorruit schuiner is opgesteld.

Het interieur is identiek aan dat van de gesloten variant.