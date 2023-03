De nieuwe Renault Kangoo

Door: BV

Renault heeft de nieuwe versie van de Kangoo onthuld. Het is de tweede generatie sinds het model in 1997 de Renault Express opvolgde. Ook ditmaal komt hij in de catalogus in zowel een personenwagenvariant als een bestelwagenuitvoering. Hij zal straks trouwens ook weer bij Mercedes opduiken, want hij wordt er weerom als Citan verkocht.

Vooral binnenin ondergaat het model een heuse revolutie. Er is immers al heel wat veranderd sinds 2007, toen de uittredende generatie werd geïntroduceerd. Het dashboard krijgt nu een moderne layout met een tabletachtig infotainmentsysteem in de middenconsole.

Meer ruimte in nieuwe Renault Kangoo

Renault wil het model zo gerieflijk mogeljik maken. Daar heeft het concept immers z’n bestaansrecht aan te danken. Er is meer bergruimte in het interieur en er is een royaal laadvolume dat varieert van 3,3 tot 4,9 kubieke meter. Er komen immers weerom twee lengtematen aan.

Het motorenpalet detailleert Renault nog niet, maar je mag je weer verwachten aan een benzine- en dieselvariant, naast de elektrische versie. Een dieselvariant was van de uittredende generatie de jongste tijd niet meer leverbaar om homologatieredenen (wellicht was het niet langer mogelijk om de diesel aan de jongste uitstootnormen te laten voldoen). Van de derde generatie staat nu weer een volwaardige Euro 6-dieseleenheid op de planning.

De nieuwe Kangoo arriveert in het eerste kwartaal van volgend jaar bij de dealer.