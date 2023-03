Van Quickenborne: rijbewijs met punten nog deze legislatuur

Door: BV

België krijgt nog deze legislatuur een rijbewijs met punten. Dat deelde federaal minister van justitie Vincent Van Quickenborne (OpenVLD, ook nog vicepremier in de federale regering en titelvoerend burgemeester van Kortrijk) mee aan het parlement. Het rijbewijs met punten was niet opgenomen in het verkiezingsprogramma van de VLD, dat je hier kan nalezen.

Elke overtreding krijg je strafpunten

Bij een rijbewijs met punten krijgt een overtreder niet alleen een geldboete, maar ook strafpunten. Bij elke overtreding verlies je punten, in een grootte-orde die afhankelijk is van de ernst van de inbreuk. Zijn de punten op, dan mag je tijdelijk niet meer rijden of moet je investeren in extra rijopleiding om punten terug te verdienen.

Punten versus centen?

Onder meer in Duitsland, Frankrijk en Engeland is een rijbewijs met punten reeds in voege. Voorstanders noemen dat een socialere manier van bestraffen omdat bekeuringen niet door iedereen even hard gevoeld worden, terwijl een punt voor iedereen hetzelfde is. In alle bovenstaande landen gaat het puntensysteem dan ook gepaard met relatief bescheiden boetetarieven. Het aantal punten dat je riskeert kwijt te geraken geldt er als afschrikking, niet het boetebedrag.

Torenhoge Belgische boetetarieven blijven (wellicht)

België kent voor de meeste overtredingen veruit de hoogste boetetarieven van onze buurlanden. Over een aanpassing van de boetetarieven bij de invoering van een puntensysteem, zei Van Quickenborne niets. Gezien de potentiële gevolgen voor de reeds leegbloedende staatskas, is een verlaging zelfs onwaarschijnlijk. Het lijkt er dan ook op dat België straks met zowel een puntenrijbewijs als met torenhoge boetetarieven zit.