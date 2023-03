Stop eens een Lamborghini in je oor

Door: BV

Nogal wat luxe- of sportwagenmerken verdienen bijna net zo veel aan de verkoop van merchandising dan aan de auto’s zelf. Je kan zowat alles krijgen met het logo van het bedrijf op. Lamborghini kent die verdientruuken natuurlijk ook. Dat biedt nu ook hoofd- en oortelefoons aan. Daarvoor is samengewerkt met het in New York gevestigde audiomerk Master & Dynamics.

Hoofdtelefoon of oortelefoon van Master & Dynamics

De hoofdtelefoon is verkrijgbaar in drie verschillende kleurencombinaties. Gebruikers kunnen kiezen uit twee modi met actieve ruisonderdrukking en als je hem één keer oplaadt, komt er tot 24 uur lang muziek uit de Bluetooth-hoofdtelefoon.

De oortelefoons zijn er ook in drie afwerkingscombinaties. Die worden vergezeld van een doosje dat ook als laadstation dient en waar voor 40 uur luisterplezier stroom in past.

Niet goedkoop

Lamborghini markeert nog even in vet dat de samenwerking met een fabrikant van audio-apparatuur het merk op het lijf geschreven is omdat de sportwagens van het bedrijf ook zo’n unieke klank produceren. De prijs is natuurlijk ook niet onaanzienlijk. De hoofdtelefoon kost bijna 600 euro en voor de oortelefoons moet je bijna € 400 ophoesten.