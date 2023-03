Nog 33 (speciale) exemplaren en Morgan stopt met 3Wheeler

Door: BV

Dat is nog eens een opvallend karretje, die Morgan ThreeWheeler. Met weinig anders vergelijkbaar, met twee piepkleine zitplaatsen en een retrolook. Vooraan zat al sinds de introductie in 2011 (die flink knipoogde naar het historische Morgan-model) een dikke tweeliter V2-motor van 82pk die werd gekoppeld aan een bij de Mazda MX-5 geleende handgeschakelde versnellingsbak. Dat klinkt niet zo indrukwekkend, maar omdat het ding de weegschaal nauwelijks doet doorslaan, was het voldoende voor een sprinttijd naar 100km/u in 6 seconden.

Succesvol, maar niet meer homologeerbaar

Morgan bouwde zo’n 2.500 stuks van de nieuwe 3Wheeler. Dat is wellicht meer dan de Britse nicheconstructeur ooit voor mogelijk hield. Maar volgend jaar is het ermee gedaan. Hoewel de aparte creatie de grootste valkuilen van een autohomologatie omzeilt, zullen aangescherpte uitstootnormen ook dit model de das omdoen. De tweeliter kan na 2021 niet meer gehomologeerd worden.

Morgan ThreeWheeler P101

Een passend afscheid wordt deze P101. Dat worden de laatste 33 exemplaren die Morgan zal bouwen. Voor de gelegenheid best speciaal aangekleed. Zo zijn er Aerodisc-wielen die in koetswerkkleur worden gelakt, zitten op de neus twee 9” Hella-verstralers, zijn er de nodige badges, extra lamellen, zijn de klinknagels zichtbaar uitgevoerd en zit boven de passagierszetels een goudkleurige half doorzichte tonneauhoes die uit hars vervaardigd werd. Er zijn twee koetswerkkleuren en vier stickersets.

Elk van de 33 stuks is al toegewezen aan een Morgan-dealer. Ze kosten 45.000 Britse Ponden of zon 55.800 euro. Als je er één kan vinden, tenminste.

Komt er nog een opvolger voor de Morgan 3Wheeler?

Morgan zegt dan wel dat de ThreeWheeler zoals hij de afgelopen 10 jaar in de catalogus stond, wordt beëindigd, maar het zegt wel dat er misschien nog een vervolg aan wordt gebreid. De Britten hebben het over “een spannend nieuw hoofdstuk”. Misschien leeft hij voort in de elektrische variant. Die werd al eens voorgesteld (deze Morgan EV3), maar schopte het toch niet tot serieproductie.