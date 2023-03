Tesla Model 3 krijgt slaag van VW ID.3 en Audi e-Tron

Door: BV

Wie de aankoop van een elektrische auto overweegt krijgt haast elke maand nieuwe keuzemogelijkheden. Was het gamma EV’s tot enkele jaren geleden nog beperkt tot een handvol merken, dan heb je tegenwoordig bij de meeste merken al wel een elektrische variant die je kan aanstippen. Dat lijkt vooral pionier Tesla parten te spelen, zo concludeert zakentijdschrift Forbes, nadat het de Europese verkoopscijfers onder de loep nam.

Verkoop Tesla decimeert

Forbes analyseerde de verkoopscijfers van de Tesla Model 3 in twee van Europa’s belangrijkste EV-markten: Nederland en Noorwegen. Vorig jaar was er in beide landen nog een stormloop op Tesla’s kleinste telg. In september 2019 werden in Nederland nog 5.768 Model 3 verkocht. Die voerde toen zelfs de verkoopstabellen aan. En ook in Noorwegen werden er maandelijks duizenden aan de man gebracht.

De situatie in 2020 toont echter een uitgesproken contrast. In Nederlands werden in oktober amper 35 Tesla Model 3’s geleverd. In Noorwegen waren het er 74. De verkoop is gedecimeerd. Dusver dit jaar verkocht Tesla in Noorwegen 3.271 Model 3. In 2019 waren dat er in het totaal 13.980 stuks.

Tesla krijgt het steeds moeilijker om de Model 3 aan de man te brengen

Tesla verliest z’n marktaandeel aan concurrentie. Tijdens de eerste 10 maanden van dit jaar wist Audi al 8.203 Noren te overhalen om een e-Tron te kopen. En van de VW ID.3 (zie test hier) gingen er al 4.465 over de toonbank, hoewel de auto nog maar sinds de zomer effectief leverbaar is.

Gedeeltelijke cijfers van de eerste helft van november tonen een nog groter contrast. In Nederland werden toen 2 Model 3 verkocht. In Noorwegen waren het er 5, vergeleken met respectievelijk 717 en 560 VW ID.3’s.