Elon Musk: kleinere Tesla voor Europa 'is logisch'

Door: BV

De verkopen van Tesla in Europa krijgen klappen. Dat heeft heel wat te maken met de introductie van nieuwe concurrenten zoals de VW ID.3, maar ook met het uitblijven van een echt betaalbare versie van de Model 3. Dat wordt steeds aangekondigd door de Amerikaanse fabrikant van EV-voertuigen, maar materialiseert niet. Topman Elon Musk laat zich inmiddels ontvallen dat een kleiner model voor Europa logisch zou zijn. Dat is echter niet voor meteen.

De betaalbare Tesla komt (nog maar eens)

In september, tijdens de batterijconferentie in Duitsland die online bij te wonen viel, deed Tesla het opnieuw: een betaalbaarder model voorstellen. Een EV voor 25.000 euro of minder. Die zou binnen de 3 jaar op de markt kunnen komen. Een uitspraak die bij het bedrijf traditioneel met een flinke korrel zout te nemen is. Tesla lijkt zelfs niet in de weer met een opvolger van de Tesla Model S. Straks is die alweer 10 jaar oud, ver voorbij het industriegemiddelde van 7 jaar voor een productcyclus.

De betaalbare, kleinere Tesla zou gebruik kunnen maken van de nieuwe ‘tabless’ batterijen die Tesla eerder al aankondigde. Dat zijn accu’s die integraal deel uitmaken van de structuur van de auto. Die zijn lichter en goedkoper, maar dat betekent ook dat ze niet meer vervangbaar zijn. Batterij stuk, auto voor de vuilbak.

Tesla wordt groter dan Toyota of VW

Tesla, dat een torenhoge beurskoers moet blijven rechtvaardigen, voorspelt op termijn 20 miljoen voertuigen per jaar te produceren. Dat betekent dat het dubbel zo groot moet worden als Toyota of Volkswagen. Elon Musk liet zich ontvallen dat een compacte hatchback voor Europa misschien wel een sleutelrol kon spelen in die plannen. Hij voegde er ook aan toe dat kleinere auto’s niet zo aantrekkelijk zijn voor Amerikaanse consumenten, maar dat auto’s om redenen van ‘persoonlijke smaak’ vaak kleiner zijn in Europa.

De Amerikaanse topman reed met een Tesla Model X naar de eerder al aangehaalde batterijconventie in Duitsland en vond er met enige verbazing slechts met moeite een parkeerplaats waarin de auto paste.