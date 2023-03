Lego bouwt z’n eerste Technics Ferrari

Door: BV

Je kan als (super)sportwagenfabrikant maar beter zoveel mogelijk mensen gek maken van je modellen. Daarom heeft Ferrari al ruim 15 jaar een samenwerking met speelgoedfabrikant Lego. Ook gedoodverfde concurrent Lamborghini werkt daarmee samen. In de meest geavanceerde bouwreeks van Lego - Technic - had het bedrijf uit Sant’Agatha Bolognese eerder al model staan. Hoog tijd dus dat er ook uit Maranello een versie in bouwsteentjes werd overgenomen. Dat is deze Ferrari 488 GTE.

Auto's zijn een flinke melkkoe voor Lego. Het Deense speelgoedbedrijf heeft Fords, Bugatti's, Aston Martins, Ferrari's en zelfs Engelse bussen in de aanbieding. Een overzichtje van de 5 beste autosets van Lego vind je hier.

Lego Ferrari 488 GTE: 1.677 blokjes en 48 centimeter lang

Voor 180 euro kunnen liefhebbers zich de 1.677 steentjes kopen en daarmee de rode racebolide op schaal bouwen. Tenminste, vanaf januari 2021, want dan wordt het model beschikbaar in de Lego-winkels en op de website van het bedrijf.

Het is een uit de kluiten gewassen schaalmodel geworden. Wie er een lintmeter naast legt zal van kop tot staart een aardige 48 centimeter meten. Dat is bijna dubbel zo groot dan de standaard 1:18-schaal voor metalen modellen (die je eigenlijk steeds al geassembleerd koopt).

Functionele Ferrari

Omdat het een Technicmodel betreft, worden niet alleen de esthetische eigenschappen van het origineel nageaapt. Ook enkele cruciale technische componenten zijn aanwezig. Zo heeft het model een achtcilinder zuigermotor (met alle noodzakelijke bewegende componenten) en een functionele besturing en ophanging.