DS 9 wil weer echt vlaggenschip zijn (met prijs)

Door: BV

Er was een tijd, enkele decennia geleden, dat de Franse merken nog investeerden in grote, luxueuze limousines. Terwijl de Duitsers zich het segment van de traditionele zakelijke sedan eigen maakten, bedachten onze Zuiderburen auto’s voor wie in hetzelfde segment op zoek was naar een alternatief. Renault deed dat voor het laatst met de eigenzinnige Vel Satis, Citroën met de C6 en Peugeot 607. Daarna ging de handdoek noodgedwongen in de ring. Maar er wordt gebroed op een revanche.

Nieuwe DS9 wordt eerste Franse limousine in bijna 20 jaar

Citroën wil onder z’n luxelabel DS een nieuwe grote berline onder de aandacht brengen. Dat model is eigenlijk in de eerste plaats voor China ontwikkeld, getuige de rijkelijk aanwezige bling. En het kan ondanks alle inspanningen ook niet wegsteken dat het technisch sterk leunt op de Peugeot 508, waarvan voor de gelegenheid de wielbasis werd verlengd. In Parijs werd de Europese versie aangekondigd. Wie meteen ik katzwijm valt, heeft nog wel even tijd om te bekomen. Pas in september van volgend jaar worden de eerste exemplaren geleverd.

Bij voorkeur met stekker

Het mag dan wel een vlaggenschip zijn - het is ook al 2020. Dat betekent dat er wel vermogens beschikbaar met een conventionele aandrijflijn tot 225pk, maar ook dat je ondanks de afmetingen nooit meer dan een zestienhonderdje onder de kap krijgt. DS hoopt echter dat klanten, waar in navolging van de Duitsers vooral naar gehengeld zal worden in zakelijke middens, één van twee stekkerhybrides kopen. De krachtigste daarvan heeft een 200pk sterke benzinemotor én twee elektromotoren voor een totaal van 360pk, 520Nm en vier aangedreven wielen. Aan dat model zal evenwel een prijskaartje hangen dat naar 80.000 euro neigt. Een heel eind van de instapper die voor 47.700 euro in de catalogus komt.