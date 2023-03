Belgische automarkt herstelt niet in november

Door: BV

Vakorganisatie Febiac heeft de inschrijvingscijfers van nieuwe auto’s voor november bekendgemaakt. Die zijn weerom flink lager dan die van afgelopen jaar, wat niet mag verwonderen. Tijdens de tweede lockdown konden nieuwe auto’s wel uitgeleverd worden, maar moesten de showrooms andermaal dicht.

In het totaal werden in november net geen 29.103 nieuwe auto’s in het verkeer gebracht. Dat is 15,9% minder dan afgelopen jaar. Het was BMW dat de koppositie pakte, met dank aan z’n sterke positie op de leasingmarkt die door zijn cyclische aard op meer vervangaankopen kan rekenen dan het particuliere marktsegment.

BMW wist afgelopen maand 3.066 auto’s uit te leveren. Dat zijn er zelfs meer dan in november van vorig jaar. Peugeot staat op het tweede ereschavot met 3.030 stuks en Mercedes steelt zich met een spectaculaire stijging van bijna 40% ten aanzien van november 2019 en 2.736 stuks de laagste podiumplaats van rivaal Audi.

Zoals steeds hebben we de volledige top 38 van de automerken op onze Facebookpagina gepost.

Bedrijfswagenmarkt blijft onvoorspelbaar

Een jojo-effect is onmiskenbaar in de bedrijfswagenmarkt. Bij de lichte bedrijfsvoertuigen werd na twee opeenvolgende maandelijkse toenames nu een daling van net geen 8% genoteerd. Bij de zware bedrijfsvoertuigen is er een duidelijk verschil tussen die met een MTM van minder en meer dan 16 ton. De lichtste categorie van de zware jongens ging 3,6% in de plus en presteert het al vijf maanden lang om die positieve trend door te zetten. Tegelijk zijn de zwaarste voertuigen - een segment dat groter is - weer ruim 21,1% gedaald.

Het motor- en scootersegment toont zich als enige ongevoelig voor de gevolgen van de coronacrisis. Daar zijn dit jaar zelfs 0,9% meer inschrijvingen te noteren.

De jaarresultaten zullen rampzalig zijn

De gecumuleerde cijfers over de eerste 11 maanden van het jaar tonen weinig verrassend een grotendeels negatieve tendens. De autosector haalde nu wel de kaap van de 400.000 nieuwe auto’s, maar dat betekent nog steeds een spectaculaire daling van 22,3% ten aanzien van de eerste 11 maanden van 2019.

Bij de lichte bedrijfsvoertuigen bedraagt de gecumuleerde daling dit jaar nu 13%. Bij de vrachtwagens tot 16 ton MTM gaat het voorlopig jaarresultaat 19,7% in de min en bij die met een MTM van meer dan 16 ton wordt een waar bloedbad aangericht: - 38,3%.