Mitsubishi in België: uitverkoop en dan gedaan

Door: BV

Eind juli besliste de Renault-Nissan-Mitsubishi-alliantie om z’n activiteiten in Europa grondig te herschikken. Dat betekent dat er bij Nissan in het gamma gesnoeid zal worden en dat er heel wat logistiek in de schoot van Renault komt te liggen. Maar voor Mitsubishi betekent het het einde voor z’n decennialange relatie met het Oude Continent. Een samenloop van economische omstandigheden, dure en ingewikkelde homologatieprocedures en ecoregelneverij leidden bij Mitsubishi tot het oordeel dat een aanwezigheid in Europa niet langer relevant was. “Mitsubishi zal geen nieuwe modellen meer lanceren”, werd er afgelopen zomer gezegd.

Omdat cruciale modellen van het merk (de Outlander en de Eclipse Cross) op een facelift dan wel een generatiewissel zaten te wachten die niet meer kwam, concludeerde invoerder Beherman al snel dat het weinig zinvol was om de invoer te laten draaien op een opgefriste Mitsubishi L200 en de compacte Space Star alleen. Daarom volgt nu een uitverkoop, en dan is het ermee gedaan.

Buy Buy Mitsubishi

Een afscheidscampagne noemt Mitsubishi het: Buy Buy Mitsubishi. Op stockwagens (normaal bestellen kan al niet meer) worden nu prijskortingen tot wel 30 procent gegeven. De invoerder onderlijnt dat de garantietermijn van 5 jaar blijft bestaan en dat ook wisselstukken en diensten voor nog minimum 10 jaar gewaarborgd blijven. De invoerder garandeert ook nu nog een soortgelijke dienstverlening voor Saab, dat in december van 2011 failliet ging

Beherman blijft in ons land de invoerder van het lichte vrachtwagenmerk FUSO.