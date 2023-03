Lego doet de Jeep Wrangler

Door: BV

Voertuigen zijn altijd al een hoeksteen geweest van het aanbod van de Deense speelgoedgigant Lego. Ze zijn er in alle maten, vormen en prijsklassen. En tegenwoordig zijn ze ook steeds vaker gemodelleerd achter bestaande modellen. Er was al een Londense bus, een Mustang, meerdere Ferrari's, Lamborghini en Bugatti, er is een Land Rover Defender en zelfs de fameuze ECTO-1 Cadillac uit Ghostbusters. En nu is er ook een Jeep Wrangler.

Functionele Jeep Wrangler van Lego Technic

De Jeep Wrangler van Lego valt binnen de Technic-reeks en heeft daarom enkele functionele details. De combinatie van 665 steentjes levert een model op met een 4x4-systeem, ophanging met starre assen, een werkende stuurinrichting en een winch voor het zwaardere werk. Desondanks zijn de instructies in dit geval behoorlijk eenvoudig, waardoor het model in een ‘vanaf 9 jaar’-kwalificatie valt.

De opvallende geel-zwarte kleurstelling wordt gecombineerd met enkele strategisch geplaatste Jeep- en Rubicon-logo’s (dat laatste gebruikt Jeep voor z’n meest terreinwaardige modellen) en een front waarop de iconische verticale grille met zeven sleuven niet mocht ontbreken.

Hoeveel kost de doos?

De Lego Jeep Wrangler wordt leverbaar vanaf 1 januari 2021 en krijgt een adviesprijs van 50 euro.