Toyota RAV4 verknoeit Elandtest op spectaculaire wijze

Door: BV

Moderne auto’s hebben meer moeite met de beruchte Elandtest dan voorgaande generaties. Je kan speculeren dat dat wat te maken heeft met een toegenomen gewicht en gecompromitteerde prestaties van de banden. Grip is immers een criterium dat de jongste tijd wat naar de achtergrond is gedrongen. Bandeningenieurs worden nu vaak tot een ander compromis gedwongen, met meer nadruk op rolweerstand en geluidsproductie. De moderne rijhulpsystemen lijken niet meer te kunnen dienen als pleister voor die wonde. “Gelukkig leven er in onze contreien geen elanden”, horen we menige criticaster al scherpzinnig opmerken. Maar het beest is natuurlijk maar de kapstok. De test dient vooral om aan de oppervlakte te brengen hoe een auto reageert in onverwachte omstandigheden.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid oncontroleerbaar in Elandtest

De nieuwe Toyota RAV4 was bij het Zweedse Magazine Teknikens Värld al eens de revue gepasseerd. Toen met nogal teleurstellende resultaten. De auto ging op twee wielen, stuiterde, was met moeite controleerbaar en haalde niet de beoogde testsnelheid. De Zweden beschouwen de test als geslaagd, wanneer de auto de oefening afwerkt aan 72km/u zonder kegels te raken.

Het magazine probeerde ook twee concurrenten uit: de Mitsubishi Outlander PHEV en de Volvo XC40 Recharge. Geen van beiden haalde 72km/u. De Outlander haalde een tempo van 70km/u, de XC40 deed het één kilometer per uur beter. Voor de RAV4 moest de snelheid omlaag naar amper 63km/u.

Gevolgen konden nog ernstiger zijn

De RAV4 krijgt een sneer, niet alleen omdat hij de test niet kan afwerken, maar ook voor de manier waarop dat gebeurt. De auto is uitgesproken moeilijk te controleren en vertoont een grote mate van overstuur (waarbij de achterzijde uitwaaiert). Teknikens Värld stelt dat de spinbeweging van de auto alleen met een forse manuele stuurcorrectie en de juiste techniek te corrigeren is en dat de stabiliteitscontrole van het voertuig gevaarlijk inept blijft. Tot overmaat van ramp valt op te merken dat de velg en de band van de meest belaste wielen zoveel speling vertonen dat de wielrand ei zo na het asfalt raakt. Gebeurt dat, dan ligt voor de hand dat de gevolgen nog groter zijn.