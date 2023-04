Koop eens een Rolls-Royce met laadvermogen

Door: BV

Toegegeven… wie tegenwoordig een Rolls-Royce wil kopen waar ook een ijskast in past, kan natuurlijk gewoon bij de dealer een Cullinan bestellen. Maar ondanks alle goede wil van de Britse luxeconstructeur vinden heel wat West-Europeanen die nogal, tja, smaakloos.

Break van Rolls-Royce Silver Seraph

Geen nood, er is immers een oplossing. Dat is deze op maat gemaakte Rolls Royce Silver Seraph Wagon. In een bijna-nieuwstaat zelfs, met dank aan de niet eens 40.000 kilometers die het model aflegde sinds hij in 1998 werd gebouwd werd door ‘British Cars’ in Verona op verzoek van een Italiaanse klant. Er waren er wellicht al een paar andere gemaakt als lijkwagen, maar deze civiele versie is behoorlijk uniek.

Wie de dealer Magni & Carnevale Motors in Milaan de nodige centen overmaakt, kan zelfs quasi meteen met z’n functionele Rolls-Royce rondrijden.

De auto pronkt nog steeds met zijn originele kleurstelling: donker- over babyblauw aan de buitenzijde en crèmekleurig leder aan de binnenkant. De kofferruimte is voorzien van ingewerkte bagage en accessoirehouders. Er horen ook twee parasols, een picknicktafel en een verborgen drankcompartiment bij.

Te koop bij dealer in Milaan

De prijs is (uiteraard) nogal exotisch: je pikt ‘m in voor 162.500 euro. Maar het is wel nog flink minder dan voor een nieuwe Cullinan en als je eens iets omvangrijk in de koffer wil steken, hoef je lang niet zo hoog te tillen.