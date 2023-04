Zoek maar een excuus om dit A-Team-busje niét te kopen

Door: BV

Een ideale gelegenheid om nog eens een linkje te leggen naar het Auto55.be-dossier over autogerelateerde TV-reeksen van weleer, deze veiling van een Chevrolet G-serie uit 1979. Ja, hoor het is écht een Chevrolet en geen GMC. In 1983 werd hij omgebouwd om te lijken op het busje dat in de populaire televisieshow werd gebruikt.

Halfbakken replica met troefkaart

Dat lijkt een beetje hak- en knutselwerk, maar schrijf dit exemplaar nog niet af als de zoveelste halfbakken replica. Het is immers één van niet meer dan zes officieel gelicentieerde modellen die door het productiehuis werden gebruikt om The A-Team te promoten in de VS en Canada.

Er werd nogal pragmatisch omgegaan met aanpassingen. Dat wil zeggen: het was voor de marketingjongens van weleer al genoeg als het busje van ver leek op de auto uit de show. Hij heeft een aangepast interieur, de obligate striping en de opmerkelijke wielen, maar hij is helemaal niet identiek aan eender welke versie die effectief op het kleine scherm verscheen.

Veiling voor het goede doel

De afgelopen vier decennia legde het busje in het totaal iets meer dan 145.000 kilometer af. Op 23 januari wordt het geveild door World Wide Auctions voor een goed doel.