Hennessey Venom F5 maakt gehakt van een Bugatti Chiron

Door: BV

In 2017 was de Venom F5 nog een prototype, maar nu is het model af. Hennessey Performance bouwt het model 100% zelf. De Amerikaanse fabrikant heeft één doel: de snelste ter wereld zijn. Een record dat momenteel in handen is van de Bugatti Chiron, die ooit eens 450km/u reed. De ‘F5’ in de benaming verwijst naar de Fujita-schaal die het gevaar van wind- en tornadoesnelheden in zes categorieën classificeert. Het gaat van F0 (van 60 tot 120km/u) tot F5 (van 420 tot 510km/u).

V8 met 1.817 pk en 1.617 Nm

De Venom weet één en ander van door de lucht klieven. Hij accelereert van nul naar 100km/u in 2,8 seconden, van 0 naar 200km/u in 4,7 seconden en vanuit stilstand naar 300km/u in 8,4 seconden. Het overgrote deel van de gezinswagens heeft meer tijd nodig om de 100 aan te tikken. En de acceleraties naar 400km/u neemt ook nog altijd maar 15,5 seconden in beslag. Hoe hallucinant die cijfers zijn, wordt duidelijk als je ze naast die van de Bugatti Chiron legt. Die exoot heeft voor de acceleratie naar 400km/u ook nog altijd 32 tellen nodig. De Venom F5 is dubbel zo snel!

Welke motor drijft de Hennessey Venom aan?

Wel, centraal in het onderstel ligt een 6,6l V8. De cilinderkop is van aluminium, de kleppen van titanium, de zuigers en drijfstangen zijn gesmeed en het geheel wordt gevoed door twee gigantische turbo’s. Hennessey mikte aanvankelijk op 1.600pk, maar werd een beetje meer. Leeg weegt de sportauto ook slechts 1.385kg. Dat is nauwelijks meer dan een Renault Clio, terwijl hij twintig keer meer vermogen heeft.

Trouw aan de conceptcar

Het ontwerp van de Venom F5 blijft zeer dicht in de buurt van het originele concept dat werd gepresenteerd tijdens de SEMA Show in 2017. Het 'productie'-model verloor de achterspoiler en kreeg een grotere achterdiffusor. Het vertrouwt niet op aerodynamische snufjes, maar Hennessey verzekert dat de aerodynamische belasting kan variëren door simpelweg de rijhoogte aan te passen om de hoek van de luchtstroom te veranderen. Binnen is er een relatief donkere sfeer (vergeleken met de concurrentie) en lijkt het geheel meer gericht op competitie. De kuipstoelen en een deel van de cabine zijn bekleed met leer en koolstofvezel is zichtbaar in het hele interieur. Het infotainmentscherm werd overgedragen aan Alpine, maar voor de rest deed Hennessey de moeite om knoppen en andere schakelaars te maken.

'S Werelds snelste productieauto-record in zicht

De volgende stap voor Hennessey is het vestigen van een nieuw snelheidsrecord. Ze zullen de 5km lange landingsbaan van het Kennedy Space Center gebruiken om te proberen een snelheid van meer dan 500km/u op te laten tekenen. Om dit te doen, is het nodig om twee passages te maken (één in elke richting), waarna de gemiddelde snelheid wordt berekend door een onafhankelijke instantie. Deze poging zal in 2021 worden gedaan.

6 keer duurder dan Lamborghini Aventador

Hennessey beweert al tussen de 12 en 14 eenheden van zijn productie te hebben verkocht en zal er niet meer dan 24 maken. Elk van hen wordt ingewisseld voor een cheque van $ 2,1 miljoen exclusief belastingen. De kleine Texaanse fabrikant, gevestigd in Sealy, is niet van plan om andere soortgelijke machines te maken (gewicht / vermogen-verhouding van 0,76 kg / pk). Er komen wel minder radicale modellen, gebaseerd op dezelfde mechaniek. Aangezien Hennessey een kleine autofabrikant is (met minder dan 1.000 auto’s per jaar) moet het niet voldoen aan emissienormen die in Europa van kracht zijn. De auto hoeft zelfs geen airbags te hebben.