Zo zou de volgende BMW 7 eruit kunnen zien

Door: BV

BMW krijgt de jongste tijd nogal wat kritiek te verwerken omwille van stilistische keuzes. Het gaat dan bijna uitsluitend over de Acromegalie van de grille. Het ziektebeeld kent een buitenproportionele groei van bepaalde lichaamsdelen. Vooral liefhebbers van klassieke BMW-waarden, die een subtiele, verfijnde grille met twee duidelijk gescheiden roosters of ‘nieren’ verkozen, staan er met lede ogen naar te kijken.

Contoversieel maar succesvol

Die arme BMW-liefhebber kreeg het jongste decennium al heel wat te verduren. Eerst bleek het merk hals over kop voor het SUV-concept te gaan. Vervolgens lanceerde het zowaar een busje (de BMW 2-Serie Active Tourer, om het gevecht met de Mercedes B-Klasse aan te gaan) en dan gooide het merk voor z’n kleinste modellijnen ook nog eens achterwielaandrijving overboord. Er werd wel geklaagd, maar geen van bovenstaande beslissingen bleek een commerciële flop.

BMW-designers verdedigen keuze

De stijlafdeling van BMW voelde zich wel genoodzaakt om z’n stilistische keuzes te verdedigen, met name voor de Europese klant. Het merk laat tegelijk uitschijnen dat het de smaak van ons Oude Continent niet heiligmakend vindt. Er zijn nu eenmaal belangrijkere markten. En het merk erkent de noodzaak om een nieuwe stijlrichting in te slaan, omdat de huidige stijltaal al even meegaat.

Hoe zal de nieuwe BMW 7 eruit zien?

Eén van de eerste compleet nieuwe BMW’s die voorwerk zullen zijn van een fors geëvolueerd uiterlijk, wordt de volgende BMW 7-Reeks. Die kreeg bij de laatste opfrisbeurt ook al een fors grotere grille. De 7 blijft bij de volgende generatiewissel een klassieke limousine die onder de naam ‘i7’ ook de basis zal vormen voor een geheel elektrische sedan. Hij zal echter niet meer te verwarren zijn met de huidige Siebener. Het model wordt in 2022 in de showrooms verwacht en de eerste gecamoufleerde testexemplaren zijn inmiddels betrapt.

De grondige camouflage maakt het onmogelijk om een nauwkeurige voorspelling van het design te maken, maar de positie van lichtelementen en luchtopeningen biedt niettemin enkele cruciale aanknopingspunten. Op die basis maakte Kolesa deze onafhankelijke illustraties die het uiterlijk van de volgende 7 / i7 voorspellen. De illustrator voorspelde in het verleden al accuraat de grote verticale grille van de huidige BMW 4-Serie / M3.