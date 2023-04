Volkswagen ontwikkelt laadrobot voor elektrische auto’s

Door: BV

Volkswagen werkt aan een reeks mobiele laadstations. Die moeten ervoor zorgen dat het opladen van een elektrische auto met minder poespas gepaard gaat. Volkswagen liet eerder al weten dat het laadstations ontwikkelde waarin batterijen zaten. Die laadstations kunnen extern aan een stopcontact opgeladen worden en vervolgens een auto opladen ook al is daar niet meteen eens topcontact in de buurt. Nu gaat het Duitse merk nog een stapje verder.

Volkswagen-robot komt je auto opladen

Bij Volkswagen wordt nu een laadrobot ontwikkeld die helemaal autonoom elektrische auto’s kan opladen op plaatsen waar dat wat minder voor de hand ligt. Ondergrondse garages bijvoorbeeld.

De robot kan een mobiele energieopslagunit (die eerder al werd besproken) helemaal zelf aan de auto koppelen. Zodra het opladen is voltooid, haalt de robot de unit weer op en brengt die die zelf terug naar het centrale laadstation. Een laadbeurt aanvragen zal je kunnen via een app of Car-to-X-communicatie. Je moet dan wel hopen dat die ondergrondse parkeergarage ook al Wifi heeft, want draadloze ontvangst doet het niet zo goed in betonnen bunkers…

Laadinfrastructuur elektrische auto’s is ontoereikend

Thomas Schmall, de baas van VW Group Components dat de technologie ontwikkelt, ziet het als een centrale taak van de sector om een efficiënte laadstructuur op te zetten. De ontoereikende laadstructuur wordt momenteel aanzien als één van de grote hindernissen in de popularisering van de elektrische auto.