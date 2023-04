Volkswagen Tiguan Allspace stuitert op 2 wielen door Elandtest

Door: BV

Er is de jongste tijd weer heel wat te doen om de fameuze Elandtest. Dat is een brutale uitwijkactie aan een snelheid van meer dan 70km/u. Zoals de naam doet vermoeden, vindt de test z’n oorsprong in Scandinavië. Op een meer abstract niveau geeft die echter vooral een idee van hoe een auto zich gedraagt in onvoorziene omstandigheden.

Moderne auto’s zijn slechter

Nogal wat hedendaagse auto’s lijken meer moeite te hebben met de Elandtest dan eerdere generaties. Een sluitende oorzaak daarvoor is niet aangewezen, al is het niet moeilijk om een aantal factoren aan te stippen die niet in het voordeel van een recente auto werken. Nieuwe auto’s zijn niet zelden zwaarder, terwijl nieuwe normen en strengere CO2-richtlijnen ervoor zorgen dat rolweerstand bij bandenontwikkeling een meer doorslaggevende rol speelt dan zuivere grip. In het geval van SUVs komt daar ook nog het hogere zwaartepunt bij.

Teleurstellende resultaten voor SUVs

In recente tests uitgevoerd door het Zweedse Technikens Värld kwam geen van 3 geteste plug-in hybride SUVs verder dan 71km/u terwijl de Toyota RAV4 de uitdagende oefening niet sneller kon afwerken dan tegen een beschamende 63km/u.

Volkswagen Tiguan Allspace is geslaagd!

Het Spaanse km77 legt de lat voor de Elandtest nog hoger: op de 77km/u waarnaar de naam suggereert. Het medium testte net de VW Tiguan Allspace. Dat is de langere variant met twee extra zitplaatsen die onder de koffervloer kunnen verdwijnen. Al bij al presteert de Tiguan uitstekend: de proef werd succesvol afgewerkt tegen een snelheid van 79km/u. Dat is zo maar eventjes 16km/u sneller dan de hierboven aangehaalde Toyota. Het is ook 13km/u sneller dan de Mercedes CLA, die door dat merk als sportief wordt geprofileerd en zich niet kan wegsteken achter een hoger zwaartepunt. De Tiguan in deze configuratie was conventioneel aangedreven en mistte de extra kilo’s die gepaard gaan met een hybride aandrijflijn. Het extra gewicht op de achtertrein zorgde volgens KM77 wel voor een meer uitgesproken overstuurreactie, terwijl de stabiliteitscontrole de auto tegelijk fors afremt.

De Tiguan Allspace laat zich echter niet alleen opmerken door z’n positieve resultaat, maar ook door de uitgesproken stuiterreactie van het koetswerk. Twee wielen aan dezelfde kant komen gelijktijdig los van het asfalt. Volgens KM77 voelde dat aan boord echter niet verontrustend aan en was er nooit echt gevaar voor de stabiliteit.