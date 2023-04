Alfa Romeo Tonale is er nog dit jaar

Door: BV

In 2019 onthulde Alfa Romeo op het Autosalon van Genève een conceptcar voor een compacte SUV. Die heet Tonale en was van meet af aan voorbestemd voor massaproductie. Niet onlogisch, want de compacte SUV is zo’n beetje de nieuwe hatchback. Maar de afgelopen twee jaar was er nauwelijks nieuws over het model. Nu weten we echter dat de Tonale in september van dit jaar wordt voorgesteld. Bij de dealer zal hij volgens de huidige planning begin 2022 aankloppen.

De productie van de Tonale start in de tweede helft van dit jaar in de Pomigliano-fabriek in de regio Napels. Dat vertelde Pietro Gorlier, FCA Group Operations Manager voor Europa, Afrika en het Midden-Oosten, aan onze Italiaanse collega's bij Quattroruote. 'Er zijn renovatiewerkzaamheden gestart om de productie mogelijk te maken', zegt Gorlier, 'te beginnen met de lakafdeling.” Daar investeert FCA naar eigen zeggen bijna een miljard euro.

Fusie PSA staat Tonale niet in de weg

Bij het Italiaanse merk wordt de Tonale nu al één van de belangrijkste nieuwe producten van de afgelopen 20 of 30 jaar genoemd, waarmee het verwijst naar marktaandeel dat het segment inmiddels in Europa vertegenwoordigt. Een SUV die in het gamma onder de Stelvio past, is een logische stap. Het wordt ook de eerste plug-in hybride van het merk, ofschoon niet duidelijk is of die variant ook in Italië gebouwd zal worden. Ook belangrijk, Alfa Romeo beweert dat het uiterlijk voor 90% trouw zou blijven aan dat van de eerder getoonde conceptcar.

De fusie tussen FCA (Fiat-Chrysler) en de Franse groep PSA - die de komende dagen geformaliseerd wordt - zou geen bedreiging vormen voor de carrière van de Tonale. De ontwikkeling is te ver gevorderd en de Tonale wordt cruciaal geacht voor de overlevingskansen van het merk. Inmiddels is de productie van de Giulietta gestopt en bestaat het assortiment van het merk nog louter uit de Giulia sedan en de Stelvio SUV. Zelfs mét een Tonale, blijft het aanbod mager.

Eerste Alfa Romeo met stekker

Zoals hierboven reeds aangegeven: de Tonale wordt de eerste stekkerhybride van het merk. Het model zal dat aandrijfsysteem delen met de nieuwe Jeep Renegade en Compass. Die worden op de voorwielen aangedreven door een 1,3l turbobenzinemotor die wordt gecombineerd met een elektromotor die de achteras aandrijft. Hoe groot de accu wordt, is nog onbekend. Je kan er echter van uitgaan dat het rijbereik om fiscale redenen minstens 50km zal bedragen. Er is sprake van twee versies: met een gecumuleerd vermogen van 190, dan wel 240pk.