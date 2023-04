Jeep Grand Cherokee L: een Amerikaanse Range Rover

Door: BV

Jeep heeft het doek van de Grand Cherokee ‘L’ gelicht. Hij had net zo goed ‘XXL’ kunnen heten. Het gevaarte meet van kop tot staart zo maar eventjes 5,20 meter. Dat is vergelijkbaar met de lange versie van de Mercedes S-Klasse.

Jeep Grand Cherokee L met drie zitrijen

De Grand Cherokee L heeft een verlengde wielbasis en komt boven de conventionele Grand Cherokee in het Amerikaanse gamma van het merk. De extra ruimte wordt gebruikt om een derde zitrij onder te brengen. De Grand Cherokee die reeds in de catalogus stond heeft nooit meer dan twee zitrijen.

Hoewel er nu twee Grand Cherokees in het aanbod van Jeep staan en beide modellen grote technische overeenkomsten verkopen, zijn er grote uiterlijke verschillen tussen beide modellen. Deze ‘L’ gaat duidelijk de luxueuze toer op. Hij combineert gestrekte lijnen met discreet uitgewerkte Jeep-accenten. De typische grille van de producten van het bedrijf lijkt wel met juwelen behangen en de lichtunits zijn rondom opvallend slank uitgevoerd. Het lijkt alsof Jeep niet alleen wat klanten van een Cadillac Escalade wil inpikken, maar in één klap ook weer een Amerikaans alternatief voor de Range Rover wil bieden. En het is zeker niet allemaal uiterlijk vertoon. Een luchtvering, leder en echt hout moeten een sfeer van welbehagen oproepen. Die moet er trouwens ook voor zorgen dat de Jeep op het onverhard aardig uit de voeten kan.

Met een dikke V8, wat anders?

Onder de kap worden motoren aangekondigd die de CO2-geobsedeerde Europeaan stilaan vreemd in de oren klinken. De instapper wordt immers de 3,6l V6 met 290pk. Wie wat meer vermogen wil, kan ook nog voor de eeuwige 5,7l V8 HEMI kiezen. Die is hier 357pk sterk. Van een stekkerhybride die cruciaal is voor een Europese carrière is er voorlopig geen spoor. Een achttrapsautomaat is standaard, maar vierwielaandrijving niet. Wie niet bijbetaald moet zich er tevreden stellen met achterwielaandrijving.