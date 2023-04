Singer Porsche 911 ACS wil op Safari

Door: BV

Het Amerikaanse Singer kennen we vooral van z’n erg gedetailleerde, peperdure en (naar verluidt) steengoede recreaties van klassieke Porsches 911. Zie hier voor een snel overzichtje van enkele van de knapste creaties. Maar die zijn allemaal voor de weg bestemd. En dat terwijl de 911 doorheen zich doorheen de geschiedenis ook een paar liet opmerken in rally’s. Met de 911 Safari bijvoorbeeld. Off-road-Porsches zijn tegenwoordig een beetje een rage.

Een nieuwe Porsche 911 Safari

Dat was niet naar de zin van één klant, die wilde dat Singer even z’n licht liet schijnen over een Elfer voor het ruige werk. Of liever: twee. Want de man wou een exemplaar voor zowel de typische ofroadrally (de witte) en één die was ontwikkeld voor evenementen op asfalt met veel grip.

Het resultaat is dit duo All-Terrain Competition Study’s (ACS). Onder het nieuwe koetswerk in koolstofvezel zit een Porsche 911 van de 964-generatie uit 1990. Die z’n luchtgekoelde 3,6l zescilinder boxermotor heeft hier twee turbo’s en wekt zo maar eventjes 450pk op. Dat vermogen wordt naar alle vier de wielen gestuurd.

Hoewel Singer de hand had in het ontwerp en de afwerking, is de auto gebouwd in het Engelse Oxfordshire bij Richard Tuthill. Die is gespecialiseerd in historische racewagens.

Kan je nu gewoon zo’n Singer 911 ACS bestellen?

De technische aanpassingen zijn verregaand: een vijfvoudig instelbare ophanging met lange veerwegen, een grotere brandstoftank, rolkooi, kuipzetels, sequentiële vijfbak, stellen remmen met remklauwen met vier zuigers, een hydraulische handrem… en zo gaat het nog wel even door.

De man liet bij Singer een flinke zak centen (exacte omvang onbekend, maar: groot) achter en vindt het niet eens erg de Amerikanen achteraf nog een paar van die ACS-versies aan de man brengen.