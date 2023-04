Seres 3: Chinees-Amerikaanse elektrische SUV in België op de markt

Door: BV

OneAutomotive, de in Geel gevestigde invoerder van verschillende Chinese automerken, voegt de Seres 3 toe aan z’n aanbod. Seres is een submerk van het Chinese DFSK, al heeft het ook een Amerikaanse stempel in z’n paspoort. Seres gebruikt een uitvalsbasis in Californië.

Seres 3 elektrische crossover

De eerste Seres voor de Belgische markt wordt de ‘3’. Dat is een compacte SUV met een lengte van 4,39 meter, een breedte van 1,85m en een hoogte van 1,65m. Afmetingen die hem centraal in het compacte SUV-segment plaatsen. Hij wordt louter elektrisch aangedreven. Een elektromotor met 120kW (dat is 163pk) en 300Nm drijft uitsluitend de voorwielen aan.

Het accupakket is 53,61kWh groot. De nieuwbakken importeur etaleert op z’n website het rijbereik “meer dan 400km” van de NEDC-norm (405km). De meer realistische WLTP-berekeningswijze levert echter slechts 329km autonomie op.

De accu’s zijn chemisch interessant omdat het om een cobaltvrije lithiumijzerfosfaatsamenstelling gaat. Daarvan wordt gezegd dat ze stabieler zijn, langer meegaan en minder brandgevaarlijk zijn dan de courante samenstellingen.

Wat is de prijs van de elektrische Seres 3?

De Seres 3 wordt via een tiental door OneAutomotive bediende dealers leverbaar in twee uitrustingsniveau’s die meer dan aardig zijn uitgerust. Op de wagen in z’n totaliteit wordt een garantie van 5 jaar aangeboden zonder kilometerbeperking, terwijl op de accu een onderscheiden waarborg geldt van 8 jaar of 120.000km (wat het eerste wordt bereikt).

De verkoopprijs van de Seres 3 in België is nog niet bekend.