Citroën C3

Ja, hoewel Citroën als merk bijna nooit in de top vijf van de inschrijvingen terug te vinden is, is de populairste auto van het land toch de kleine C3. In 2020 werden er 10.420 stuks van op nummerplaat gezet. Dat waren, weinig verrassend, bijna allemaal (9.355) benzines.

1