Belgische verkeersdruk daalde 18% door coronacrisis

Door: BV

Het is al voor de tiende keer dat navigatie- en dataspecialist TomTom z’n jaarlijkse verkeersbarometer publiek maakt. Maar het is de eerste keer dat daarop een algemene daling van de reistijd van de Belg prijkt. In 2020 daalde de verkeersdrukte met 18% ten aanzien van 2019.

Spits werd bijna een derde minder druk door coronalockdown

Terwijl januari de drukste maand van 2020 was met een gemiddelde van zo maar eventjes 37% extra reistijd, was de drukste verkeersdag van 2020 5 maart. Toen werd er gemiddeld 61% extra reistijd gemeten. Een gevolg van enkele verkeersongevallen die vooral rond de Antwerpse ring voor ellende zorgden. Een week later ging de lockdown in en daalde het verkeer aanzienlijk. Volgens TomTom werd er tijdens de eerste lockdown een daling van de verkeersdruk van 29% gemeten tijdens de ochtend en 28% procent in de avondspits.

Hier sta je het meest in de file in België

De drie Belgische steden waar je het meeste tijd verliest in het verkeer zijn Brussel, Antwerpen en Leuven. Brussel en Antwerpen zagen echter duidelijk de gevolgen van de maatregelen rond de coronapandemie. Je verloor er gemiddeld een kwart tijd minder dan een jaar eerder. In Leuven steeg de gemiddelde reistijd nog met 5% naar een gemiddeld tijdsverlies van 21%. Dat was te wijten aan werken.

Nauwelijks minder verkeer gemeten in Gent en Kortrijk

De Belgische Top-10 van steden waar je het meeste tijd verliest wordt vervolledigd (in volgorde) door Bergen (Mons), Gent, Luik, Namen, Kortrijk, Brugge en Charlerloi. Opmerkelijk is dat ondanks de coronacrisis de verkeersdrukte in heel wat steden in de top 10 nauwelijks wijzigde. In Kortrijk was er volgens TomTom geen verschil. In Charlerloi verloor je amper 1% minder tijd. Gent zag een daling van amper 2 procent.